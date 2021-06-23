Комітет рекомендував Раді схвалити у першому читанні законопроєкт №5461. Він вирішить проблему написання наукових робіт на замовлення.

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Що передбачає законопроєкт

За словами нардепки від "Слуги народу" та співавторки документу Юлія Гришиної, цей законопроєкт встановлює у законодавстві визначення академічного твору. Крім того, він доповнює законодавство таким видом порушення академічної доброчесності, як передача академічного твору третій особі для використання як авторського.

Такий документ особливо важливий в Україні, адже часто викладачі та студенти, які пишуть роботи на замовлення, виправдовуються тим, що законом це не заборонено.

Проблема написання на замовлення дисертації, наукових статей і дипломних робіт характерна не лише для України, але й цілого світу. Багато держав рухаються в цьому напрямку, змінюючи законодавство,

– розповіла Гришина.

Зверніть увагу ! Згідно з законопроєктом, за перше порушення особи заплатять штраф від 850 до 5 100 гривень. Водночас, якщо за рік порушник знову візьметься за незаконну діяльність, йому вже доведеться сплатити від 8 500 до 17 000 гривень.

У Раді готують ще один документ

Голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак зазначив, що у парламенті триває робота над законопроєктом щодо унормування всіх проявів академічної недоброчесності. Його Рада може розглянути вже восени.