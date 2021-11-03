Дипломи про вищу освіту цього року видадуть вчасно, – Рада

Уряд зможе призначити тимчасовий склад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Завдяки цьому агентство зможе відновити свою роботу і надалі видаватиме дипломи про вищу освіту.

Голова Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак розповів, що 2 листопада парламент 309 голосами ухвалив проєкт закону №6197, що стосується повноважень НАЗЯВО.

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Що сталося з НАЗЯВО

Верховний Суд від 13 жовтня 2021 року своїм рішенням скасував розпорядження Кабміну про затвердження складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Через це в мережі підняли паніку про те, що дипломи цього року не видаватимуть.

Дипломи цього року видадуть вчасно

Тому Освітній комітет парламенту вирішив діяти оперативно. Вони підготували законопроєкт, який надає право уряду призначити тимчасовий склад Нацагентства до затвердження результатів конкурсу. Кабмін зобов’язаний розпочати новий конкурс.

Таким чином, було прибрано ризик відтермінування видачі дипломів в грудні – січні за освітніми програмами, які знаходилися в процесі акредитації, а також ризик недобору іноземних студентів за не акредитованими програмами протягом найближчих 3 – 5 місяців,

– пояснив Бабак.

Він сподівається, що Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти відновить свою роботу впродовж двох тижнів.

До слова, раніше у Міносвіти заявляли, що переважна більшість дипломів магістрам у грудні 2021 року буде видана на підставі ухвалених раніше рішень НАЗЯВО.

Заступник міністра освіти додав, що на раніше ухвалені рішення НАЗЯВО це не позначиться, і ніякого ризику для акредитації освітніх програм або вже виданих дипломів не існує. Вони абсолютно легітимні.