У деяких школах на перервах вчителі спілкуються російською мовою з учнями і колегами, – Кремінь

Зараз в Україні діє закон про функціонування державної мови, тож тепер всюди повинні обслуговувати українською мовою. Проте Тарас Кремінь розповів, що в деяких навчальних закладах на сході та півдні України на перервах досі спілкуються російською.

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь у фейсбуці привітав освітян з початком серпневих конференцій до початку нового навчального року та розповів про мовні проблеми у закладах освіти.

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За його словами, мовою навчання в закладах освіти є державна мова. Проте для ліквідації російськомовного навчання пройшло не так багато часу, тож досі в деяких школах чи вишах можна почути російську.

У деяких закладах освіти з українською мовою навчання, особливо на сході та півдні України, освітній процес, зокрема в позаурочний час, все ще може здійснюватися недержавною мовою,

– написав Кремінь.

Про це стало відомо зі скарг та звернень, які надходять на адресу Секретаріату Уповноваженого. Так, лише за останні півроку до них надійшло понад 2 тисячі повідомлень про порушення мовного закону, з них 80 звернень стосувалися сфери освіти:

Є факти, що вчителі спілкуються з учнями державною мовою , а на перервах чи позашкільних заняттях, педрадах чи батьківських зборах говорять російською мовою.

, а на перервах чи позашкільних заняттях, педрадах чи батьківських зборах говорять російською мовою. Окрім того, надійшли звернення щодо спілкування російською мовою під час навчання в Одесі, Черкасах, Києві, Харкові, Херсоні.

"Ми продовжуємо фіксувати порушення мовного законодавства викладачами й професорами різних національних університетів, які у своїх публічних виступах ігнорують державну мову", – заявив Кремінь.

Уповноважений із захисту державної мови переконаний, що для популяризації та кращого знання історії становлення рідної мови в навчальних закладах мають бути створені музеї української мови. Вони вже розробили Концепцію майбутнього такого музею.

Було б добре, аби такі виставкові експозиції змогли запрацювати як у вишах, так і в школах. Тоді кожна дитина ще зі шкільної парти мала б змогу дізнатися, як зароджувалась українська мова та який шлях заборон їй довелося подолати,

– додав Кремінь.

Він також зазначив, що через відсутність навчання українською мовою в окремих районах Донбасу, а також в Криму – це вагома перешкода для вступу до українських вишів.

До слова, опитування показують, що близько третини українців вдома розмовляють лише українською мовою. Трішки менше спілкуються і українською, і російською. А виключно російською говорять вдома лише 11% українців. Деталі – читайте у статті.

Текст публікації Тараса Кременя: