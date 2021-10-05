Шкарлет розповів, де вакцинували найбільше і найменше вчителів
Джерело:телеграм Сергія Шкарлета
Вчителі продовжують вакцинуватися від коронавірусу. У МОН кажуть, що в окремих регіонах є позитивна динаміка – там принаймні однією дозою щеплено понад 80% працівників шкіл.
Міністр освіти Сергій Шкарлет повідомив, що за останні 5 днів на 18% збільшилася кількість вакцинованих освітян першою дозою у Львівській області та на майже 14 % – у Дніпропетровській.
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Повний цикл щеплення отримали:
- Луганська область – майже 68% вчителів;
- Черкаська область – 64% вчителів;
- Полтавська область – понад 62 % вчителів ;
- Київ – понад 62 % вчителів;
- Сумська область – майже 60% вчителів.
Де вакцинували найменше вчителів? За словами Шкарлета, відчутного прогресу в показниках вакцинації поки не демонструють Херсонська, Рівненська і Одеська області.
Дані статистики вкотре засвідчують, що успіхи вакцинальної кампанії серед педагогів безпосередньо залежать від ефективності роботи органів місцевої влади. Вакцина – є,
– наголосив міністр освіти.
Очільник МОН звернувся з проханням до керівників шкіл, департаментів освіти і науки ОДА, місцевих органів управління освітою не зволікати та вживати всіх можливих заходів для покращення ситуації з вакцинації освітян.
А педагогів Шкарлет попросив брати приклад зі своїх колег, які обирають мінімізацію ризиків і відповідально ставляться не лише до свого здоров’я, а й дбають про безпеку освітнього процесу.
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До слова, у МОЗ заявили, що працівники освіти мають обов’язково щеплюватися проти COVID-19 для роботи у школах, вишах чи садочках. Якщо ж педагоги відмовляться вакцинуватися – їх відсторонять від роботи на час карантину без збереження зарплати. Деталі – читайте тут.
Зазначимо, що уряд ухвалив, що в жовтій зоні карантину школи можуть працювати в офлайн-режимі лише за умови наявності не менш ніж у 80% співробітників одного з документів:
- жовтого електронного COVID-сертифіката – про щеплення першою дозою вакцини;
- зеленого електронного COVID-сертифіката – про щеплення двома дозами вакцини;
- міжнародного свідоцтва про вакцинацію;
- довідки 063/о – про щеплення першою дозою вакцини.
- COVID-сертифікату про одужання після коронавірусу.