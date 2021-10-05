Міністр освіти Сергій Шкарлет повідомив, що за останні 5 днів на 18% збільшилася кількість вакцинованих освітян першою дозою у Львівській області та на майже 14 % – у Дніпропетровській.

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Повний цикл щеплення отримали:

Луганська область – майже 68% вчителів;

Черкаська область – 64% вчителів;

Полтавська область – понад 62 % вчителів ;

Київ – понад 62 % вчителів;

Сумська область – майже 60% вчителів.

Де вакцинували найменше вчителів? За словами Шкарлета, відчутного прогресу в показниках вакцинації поки не демонструють Херсонська, Рівненська і Одеська області.

Дані статистики вкотре засвідчують, що успіхи вакцинальної кампанії серед педагогів безпосередньо залежать від ефективності роботи органів місцевої влади. Вакцина – є,

– наголосив міністр освіти.

Очільник МОН звернувся з проханням до керівників шкіл, департаментів освіти і науки ОДА, місцевих органів управління освітою не зволікати та вживати всіх можливих заходів для покращення ситуації з вакцинації освітян.

А педагогів Шкарлет попросив брати приклад зі своїх колег, які обирають мінімізацію ризиків і відповідально ставляться не лише до свого здоров’я, а й дбають про безпеку освітнього процесу.

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До слова, у МОЗ заявили, що працівники освіти мають обов’язково щеплюватися проти COVID-19 для роботи у школах, вишах чи садочках. Якщо ж педагоги відмовляться вакцинуватися – їх відсторонять від роботи на час карантину без збереження зарплати. Деталі – читайте тут.

Зазначимо, що уряд ухвалив, що в жовтій зоні карантину школи можуть працювати в офлайн-режимі лише за умови наявності не менш ніж у 80% співробітників одного з документів: