Деякі вчителі замість онлайн-уроків надсилають учням завдання у вайбер: реакція Шкарлета

Батьки поскаржилися міністру освіти Сергію Шкарлету, що деякі вчителі замість того, щоб проводити повноцінні онлайн-уроки, просто надсилають школярам завдання у вайбер. Він на це відповів, що школи самостійно організовують навчання для учнів.

За словами міністра освіти, у період пандемії можуть бути запропоновані різні підходи щодо організації освітнього процесу. Про це він сказав від час брифінгу "100 днів роботи на посаді сіністра освіти і науки".

До теми В Україні можуть змінити формат проведення ЗНО, але його не скасують, – Шкарлет

Шкарлет прокоментував скарги батьків на те, що не всі вчителі проводять повноцінні онлайн-заняття. Йому розповіли, що педагоги надсилають у вайбер номери сторінок підручників, щоб учні опрацювали їх самостійно.

Школи можуть самостійно обирати, у якому форматі організовувати освітній процес в умовах карантину, адже заклади наділені автономією,

– відповів міністр.

Очільник МОН наголосив, що відповідно до закону, заклади освіти наділені автономією – тобто, вони самостійні, незалежні та відповідальні в ухваленні рішень щодо освітніх, організаційних, фінансових, кадрових та інших питань.

Міністр також зазначив, що для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії (онлайн-уроки) з поважних причин, школа може забезпечити використання інших засобів комунікації: телефонного, поштового зв'язку тощо.

Він переконує, що школи повинні забезпечити регулярні відстеження результатів навчання учнів, а також надавати їм підтримку в освітньому процесі.

Окрім дистанційної форми, коли учасники взаємодіють за допомогою сучасних цифрових технологій, може бути очна, змішана або інша форма навчання, що поєднує дистанційне та очне навчання та передбачає застосування технологій онлайн-навчання на очній формі,

– заявив Шкарлет.

учням 5 – 11 класів забороняється відвідування шкіл, тому вони переходять на дистанційне навчання. Учні 1 – 4 класів можуть навчатися очно. Також учням заборонено відвідувати школи, якщо на самоізоляції через контакт з хворим на COVID-19 перебуває більш як 50% дітей та працівників. До слова, в регіонах червоної зони , тому вони переходять на дистанційне навчання. Учні 1 – 4 класів можуть навчатися очно. Також учням заборонено відвідувати школи, якщо на самоізоляції через контакт з хворим на COVID-19 перебуває більш як 50% дітей та працівників.

Водночас Міністерство освіти і науки рекомендує відправляти на дистанційне навчання і учнів 5 – 11 класів у школах, що розташовані в областях помаранчевої і жовтої епідемічної зони.