Деякі приміщення шкіл можуть приватизувати: зміни до закону щодо майна

У Верховній Раді ухвалили деякі зміни до закону про освіту у частині, де йдеться про нерухоме майно закладів освіти. Якщо законопроєкт остаточно приймуть, можна буде приватизувати окремі приміщення закладів освіти.

Верховна Рада під час засідання в першому читанні ухвалила законопроєкт № 4486. Для того, аби зміни остаточно почали діяти, депутати мають прийняти його у другому читанні та в цілому.

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Законопроєкт пропонує одну частину документу доповнити новими абзацами:

У разі призупинення використання нерухомого майна (чи його частини) в освітньому процесі заклад освіти зобов’язаний інформувати орган управління про таке рішення, а також кожні пів року надавати інформацію щодо наявності та пропозиції подальшого використання такого майна,

– йдеться у документі.

Проте, якщо майно (крім земельних ділянок) державного або комунального закладу освіти більше ніж три роки не використовується в освітньому процесі, і подальше його використання не планується чи є неможливим, то його можуть включити до переліку об'єктів, що підлягають приватизації.

Проте тут є одна умова – всі надходження від приватизації такого майна використовуються виключно на освітні потреби.

До слова, ще у 2018 року Рада ухвалила закон щодо забезпечення освітнього процесу належними умовами для праці та здобуття освіти. Так, тоді депутати заборонили приватизацію окремих приміщень закладів освіти.