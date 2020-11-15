Девід Черітон вважається найбагатшим педагогом світу. Він здається простим викладачем в Стенфорді, але насправді Девід у вільний час займається інвестиціями в стартапи.

Цікаво, що саме він у далекому 1998 році позичив 100 тисяч доларів на стартап під назвою Google. Згодом Девід заробив на цьому понад 3 мільярди. Про це повідомляє видання Pedpressa.

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Водночас Forbes у 2019 році оцінив його капітал в 5,9 мільярда доларів.

Звідки Девід Черітон взяв 100 тисяч доларів для позики? Виявляється, що чоловік вкладав власні гроші у стартапи вже не вперше. Так, викладаючи в Стенфорді, він якось прийняв пропозицію свого колишнього аспіранта Енді Бехтольшайма і вони спільно заснували компанію Granite System, яка спеціалізувалася на розробці рішень для мереж Ethernet. Вже через рік вони продали її за 220 мільйонів доларів.

А у 2001 році вони запустили компанію Kealia, яка займалася проектуванням мережевого обладнання. Але її теж викупили у 2004 році за 120 мільйонів. Проте головною інвестицію вважається вкладення саме в Google.

Додамо, що зараз Черітону 69 років. Він як і раніше викладає, живе вкрай скромно та не любить публічність. Чоловік живе в невеликому будинку в Пало-Альто і при цьому витрачає величезні суми на благодійність. Вчитель досі захоплюється інвестиціями в стартапи.