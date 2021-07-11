Детективи, таємниці та історії жахів: захоплюючі книги для підлітків на літо

Щоб корисно провести літо та не втратити бажання навчатися, ми рекомендуємо школярам більше читати цікавих книг. До того ж, саме під час літніх канікул є багато часу, щоб відпочити від школи й поринути в нові світи.

Нижче наведена добірка захопливих підліткових книжок. Ці книжки не тільки розважають дітей, а й показують глибокі сенси та людські цінності.

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Захоплюючі книги для підлітків на літо

"Загублені в таборі" (автор – Настя Музиченко)

Це пригодницька книга, яка підходить для дітей віком від 8 років.

У книзі розповідається про містичні пригоди Матвія і Мії у літньому таборі. Через призму розповіді головного героя ми дізнаємося й про інші важливі речі. Зокрема:

далеко неідеальні стосунки батьків Матвія,

внутрішні переживання дитини через їхнє розлучення,

про друзів і захоплення хлопця тощо.

У повісті присутня увага до деталей, типові ситуації, жива мова та підлітковий сленг. Тож, читаючи "Загублених у таборі", дитина вчиться бачити в інших звичайних людей зі своїми травмами, проблемами, болем тощо.

"Мій дідусь був черешнею" (авторка – Анджела Нанетті)

Ця повість Анджели Нанетті дуже зворушлива та глибока. Вона підійде дітям від 10 років, адже порушує найважливіші питання соціуму. Додамо, що цей твір, безумовно, принесе насолоду й пізнання не лише дітям, а й дорослим.

У розповіді йдеться про стосунки маленького Тоніно з батьками, бабусями та дідусями через призму сприйняття ним світу. З одного боку, там є і чудеса з таємницями, а з другого — сімейні історії, непрості стосунки батьків, переживання дідуся і навіть смерть родичів.

"Моя сім’я та інші звірі" (автор – Джеральд Даррелл)

Це автобіографічний твір, присвячений перебуванню автора та його родини на грецькому острові Корфу. Вона підійде для дітей від 10 років.

Головному героєві Джеррі також 10 років, він захоплюється флорою та фауною Корфу та досліджує навколишню природу.

Окрім хобі, Джеррі знайомить читача зі своєю сім’єю: вдовою-мамою, братами й сестрою. Історія вражає надзвичайно дотепним стилем та тонким гумором, із яким Даррелл описує кумедні ситуації.

"Розбишацький детектив. Справа брата-незнайомця" (авторка – Діана Мельникова)

Книга підійде дітям від 10 років. Це детектив, що швидко затягують у вир приголомшливих подій з інтригою, таємницями, несподіваними сюжетними поворотами тощо.



Книги для прочитання влітку / Фото vsiknygy.net

Твір має дотепні діалоги, подеколи кумедні, а подеколи страшні ситуації, впізнавані цільовою аудиторією: конфлікти з батьками, проблеми в школі, дружба й перша закоханість.

Але найголовніше тут – справді глибокий зміст. Адже це історія про відповідальність, власний вибір, визнання помилок, співчуття й допомогу.

"Химерний Київ" (авторка – Тетяна Стрижевська)

Книга сподобається дітям від 12 років. Вона розповідає про “київський телепорт”, найстарішу бібліотеку, Змія Горинича, який колись жив у Києві тощо. Тобто в історії описано, як столичні архітектурні пам’ятки пов’язані з містикою чи навіть чудесами.

"Химерний Київ" – це чарівний підлітковий нон-фікшн, що знайомить читачів з таємницями столиці, допомагає побачити місто під новим кутом і відкрити його таємниці.

"Я завжди писатиму у відповідь" (автори – Кейтлін Аліфіренка, Мартін Ґанда, Ліз Велч)

Книжка підійде дітям від 12 років. Історія показує читачеві, що звичні для нас речі є справжнім подарунком долі й найголовнішою метою для інших. Книга розповідає про американську дівчинку Кейтлін, яка починає листуватися з Мартіном із Зімбабве.

Ця незначна, на перший погляд, подія змінює життя підлітків. Насамперед дає можливість хлопчику з бідної країни здобути майбутнє завдяки підтримці Кейтлін та її родини. А для дівчини — відкриває світ труднощів.

"Бісова душа, або заклятий скарб" (автор – Володимир Арєнєв)

Підійде дітям від 12 років. І якщо у дитинстві всі ми мріяли знайти скарби, то головному герою-козаку Андрієві Ярчуку, навпаки – скарб треба сховати, щоб ніхто не знайшов.

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Інтрига в тому, що головний герой і сам не знає, що саме має сховати від людських очей і бажань.

Повість "Бісова душа, або заклятий скарб" має захопливий сюжет. На початку твору читач знайомиться із цим химерним світом. Книга має жанровий мікс – історію (козаки-характерники), фольклор (народні уявлення і казковість), там майстерно прописані незвичні образи та навіть жахи.