15 грудня Верховна Рада ухвалила в цілому закон про Державний бюджет України на 2021 рік. На сферу освіти і науки передбачені видатки обсягом 139,5 мільярда гривень, що на 26,6 мільярда більше, ніж було цього року.

В основному ці кошти підуть на збільшення заробітної плати освітян з 1 січня на 20% та з 1 грудня 2021 року – на 8,4%. Про це повідомила пресслужба Міносвіти.

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"Дякую народним депутатам за те, що підтримали Держбюджет-2021. Умови його формування були нелегкими, та все ж таки вдалося зробити найголовніше – збільшити зарплати освітян", – наголосив очільник МОН Сергій Шкарлет.

Так, із 139,5 мільярда гривень загальнодержавні видатки (субвенції) становлять 103,7 мільярда, а це на понад 20 мільярдів більше, ніж було у 2020 році.

На що підуть гроші з Держбюджету-2021 на освіту

освітня субвенція (збільшення зарплат освітян) – 99,65 мільярда гривень;

субвенція на створення навчально-практичних центрів професійної освіти – 15 мільйонів гривень;

субвенція на надання державної підтримки особам з ООП – 5 мільйонів гривень;

субвенція на забезпечення розвитку "Нової української школи" – 1,42 мільярда гривень (з них – 0,4 мільярда на підвищення кваліфікації педпрацівників, 1,02 мільярда на закупівлю засобів навчання та обладнання;

субвенція на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" – 1 мільярд гривень.

нова субвенція обсягом 1 мільярд гривень на заходи, спрямовані на боротьбу з COVID-19 та її наслідками під час навчання в школах.

Окрім того, державні видатки МОН на 2021 рік становлять 35,8 мільярдів гривень, зокрема:

підготовка кадрів закладами вищої освіти – 20,95 мільярда гривень;

закладами вищої освіти – 20,95 мільярда гривень; підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти – 4,65 мільярда гривень;

закладами фахової передвищої освіти – 4,65 мільярда гривень; виплати академічних стипендій – 3,94 мільярда гривень;

– 3,94 мільярда гривень; наукова і науково-технічна діяльність ЗВО та наукових установ – 824,8 мільйона гривень;

та наукових установ – 824,8 мільйона гривень; Фонд розвитку закладів вищої та фахової передвищої освіти – 250 мільйонів гривень, які будуть спрямовані на забезпечення проведення заходів з пожежної безпеки в приміщеннях навчальних корпусів та гуртожитків;

та фахової передвищої освіти – 250 мільйонів гривень, які будуть спрямовані на забезпечення проведення заходів з пожежної безпеки в приміщеннях навчальних корпусів та гуртожитків; забезпечення діяльності Національного фонду досліджень , грантова підтримка наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок – 732,8 мільйона гривень;

, грантова підтримка наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок – 732,8 мільйона гривень; підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти – 100 мільйонів гривень;

і науково-технічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти – 100 мільйонів гривень; виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва, участь у рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій – 326,9 мільйона гривень;

та освітнього співробітництва, участь у рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій – 326,9 мільйона гривень; видання, придбання та доставка підручників і посібників – 574,2 мільйона гривень;

– 574,2 мільйона гривень; розроблення, проведення експертизи, придбання, супроводження та розміщення в інформаційно-телекомунікаційних системах дистанційних курсів для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників – 18,5 мільйона гривень;

для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників – 18,5 мільйона гривень; фінансування п’яти державних інвестиційних проєктів – 328,9 мільйона гривень, з яких три перехідні та два нових;

– 328,9 мільйона гривень, з яких три перехідні та два нових; придбання обладнання для лабораторій, навчальних майстерень та експозицій науково-освітнього простору Музею науки в Києві (експозиції "Математика") – 54 мільйони гривень.

Додамо, що на освіту раніше планували виділити більше грошей. Але до другого читання витрати скоротили майже на 4,1 мільярда гривень. Та все ж це вище, ніж виділили у 2020 році.

На що зменшили фінансування: