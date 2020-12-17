Держбюджет-2021: скільки грошей виділили на освіту та на що піде фінансування
15 грудня Верховна Рада ухвалила в цілому закон про Державний бюджет України на 2021 рік. На сферу освіти і науки передбачені видатки обсягом 139,5 мільярда гривень, що на 26,6 мільярда більше, ніж було цього року.
В основному ці кошти підуть на збільшення заробітної плати освітян з 1 січня на 20% та з 1 грудня 2021 року – на 8,4%. Про це повідомила пресслужба Міносвіти.
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"Дякую народним депутатам за те, що підтримали Держбюджет-2021. Умови його формування були нелегкими, та все ж таки вдалося зробити найголовніше – збільшити зарплати освітян", – наголосив очільник МОН Сергій Шкарлет.
Так, із 139,5 мільярда гривень загальнодержавні видатки (субвенції) становлять 103,7 мільярда, а це на понад 20 мільярдів більше, ніж було у 2020 році.
На що підуть гроші з Держбюджету-2021 на освіту
- освітня субвенція (збільшення зарплат освітян) – 99,65 мільярда гривень;
- субвенція на створення навчально-практичних центрів професійної освіти – 15 мільйонів гривень;
- субвенція на надання державної підтримки особам з ООП – 5 мільйонів гривень;
- субвенція на забезпечення розвитку "Нової української школи" – 1,42 мільярда гривень (з них – 0,4 мільярда на підвищення кваліфікації педпрацівників, 1,02 мільярда на закупівлю засобів навчання та обладнання;
- субвенція на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" – 1 мільярд гривень.
- нова субвенція обсягом 1 мільярд гривень на заходи, спрямовані на боротьбу з COVID-19 та її наслідками під час навчання в школах.
Окрім того, державні видатки МОН на 2021 рік становлять 35,8 мільярдів гривень, зокрема:
- підготовка кадрів закладами вищої освіти – 20,95 мільярда гривень;
- підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти – 4,65 мільярда гривень;
- виплати академічних стипендій – 3,94 мільярда гривень;
- наукова і науково-технічна діяльність ЗВО та наукових установ – 824,8 мільйона гривень;
- Фонд розвитку закладів вищої та фахової передвищої освіти – 250 мільйонів гривень, які будуть спрямовані на забезпечення проведення заходів з пожежної безпеки в приміщеннях навчальних корпусів та гуртожитків;
- забезпечення діяльності Національного фонду досліджень, грантова підтримка наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок – 732,8 мільйона гривень;
- підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти – 100 мільйонів гривень;
- виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва, участь у рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій – 326,9 мільйона гривень;
- видання, придбання та доставка підручників і посібників – 574,2 мільйона гривень;
- розроблення, проведення експертизи, придбання, супроводження та розміщення в інформаційно-телекомунікаційних системах дистанційних курсів для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників – 18,5 мільйона гривень;
- фінансування п’яти державних інвестиційних проєктів – 328,9 мільйона гривень, з яких три перехідні та два нових;
- придбання обладнання для лабораторій, навчальних майстерень та експозицій науково-освітнього простору Музею науки в Києві (експозиції "Математика") – 54 мільйони гривень.
Додамо, що на освіту раніше планували виділити більше грошей. Але до другого читання витрати скоротили майже на 4,1 мільярда гривень. Та все ж це вище, ніж виділили у 2020 році.
На що зменшили фінансування:
- освітня субвенція для місцевих органів – її скоротили на 2,9 мільярда гривень;
- Фонд розвитку вишів – урізання бюджету на 500 мільйонів гривень;
- НАЗЯВО, Нацагентство кваліфікацій, Служба освітнього омбудсмена, державна атестація та акредитація закладів освіти – урізання бюджету на 11 мільйонів гривень;
- забезпечення професійної (професійно-технічної освіти) – урізання бюджету на 14 мільйонів гривень;
- підготовка кадрів вишів та забезпечення діяльності їх баз практики – урізання бюджету на 861 мільйонів гривень;
- ЗНО та УЦОЯО – урізання бюджету на 18 мільйонів гривень;
- Національна Академія наук – урізання бюджету на 15,5 мільйона гривень.
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