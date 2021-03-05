Президент Володимир Зеленський вважає, що в Україні варто розвивати освіту. Адже лише так можна виховати конкурентоспроможних фахівців та сильний менеджмент.

МОН під час наради з Володимиром Зеленським обговорили стратегію розвитку освіти і науки. У зустрічі взяли участь керівник ОП Андрій Єрмак, міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна, міністр освіти і науки Сергій Шкарлет та інші.

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Зокрема, обговорили реалізацію реформи "Нова українська школа", яка має забезпечити успішне майбутнє для кожної дитини.

Також МОН пропонує підвищити якість освіти та соціальний статус педагога шляхом збільшення заробітної плати.

Підняли і питання модернізації професійної освіти. Адже вже заплановано реконструкцію наявних та відкриття нових центрів профосвіти, а також посилення взаємодії з роботодавцями.

Державі потрібна нова якість менеджменту. Нам треба знайти формат, як студенти могли б отримувати знання і досвід, щоб Україна могла виховати прошарок сильних, конкурентоспроможних фахівців, серед них – і сильного менеджменту,

– заявив Володимир Зеленський.

Що ще планують зробити для розвитку освіти в Україні:

Важливим є створення рівних і прозорих умов розвитку фахової передвищої, вищої освіти та освіти дорослих. Зокрема, планується спростити вимоги до ліцензування закладів освіти та запровадити прозорі механізми вступу.

та запровадити прозорі механізми вступу. Держава сприятиме розробці та впровадженню конкурентоспроможних наукових інновацій , а також високотехнологічної продукції.

, а також високотехнологічної продукції. Передбачено створення Єдиного державного реєстру ветеранів війни, надання медичних і психологічних послуг ветеранам та державна підтримка їхнього бізнесу.

До слова, чотири українські виші увійшли до рейтингу найкращих університетів світу. Йдеться про КНУ імені Тараса Шевченка, ХНУ імені В. Н. Каразіна, НУ "Львівська політехніка" та КНТУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"