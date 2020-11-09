Тимчасовий очільник Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет вважає, що держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя по всій території України.

Про це йдеться у його привітанні до Дня української писемності та мови, який щорічно святкують 9 листопада, передає пресслужба МОН.

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Шкарлет наголосив, що шедеври літератури від Тараса Шевченка до Івана Котляревського, від Пантелеймона Куліша до Григорія Сковороди, від Лесі Українки до Ліни Костенко – це невичерпне джерело енергії української мови і незбагненна глибина слова в історичній пам'яті народу.

За його словами, мова – це найважливіший засіб комунікації для отримання освіти і ключова складова в інтелектуальному розвитку людини.

"Вивчення державної мови і оволодіння їм на високому рівні всіма претендентами освіти незалежно від національного походження є одним з найважливіших умов реалізації прав людини відповідно до Конституції України", – вважає Шкарлет.

Тимчасовий очільник МОН заявив, що з дитинства дитина намагається формувати і висловлювати думки.

"Безсумнівно, державна мова – це внесок в зміцнення інтелекту і генетичної пам'яті нації, дотримання традицій предків у розвитку духовно сильною і незалежною Україна. Ніщо не здатне забрати рідну мову в українця, бо в ній ДНК нації. І допоки вічне слово поколінь передається в колискових від матері до дитини, житиме й Україна", – підсумував він.

До слова, в Україні 9 листопада святкують День української писемності та мови. У цей день традиційно відзначають найкращих популяризаторів українського слова та заохочують видавництва, які випускають літературу українською мовою.

Також саме 9 листопада стартує Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика, проте цього року через пандемії його можуть скасувати. І ще цього дня провели радіодиктант для українців.