Депутати вимагають відставки Шкарлета

Під час години запитань до уряду у Верховній Раді 24 кнал помітив, що прем'єр-міністру ставили питання про відрахування Шкарлета нардепи від "Голосу" Інна Совсун та Наталія Піпа.

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У своїх питаннях депутатки звинувачували Шкарлета у провалі низки реформ у сфері освіти та скандалі навколо виборів ректора Києво-Могилянської академії. Нардепи також питали Шмигаля, коли він відправить Шкарлета у відставку.

Крім того, вони звертали увагу на неодноразові мітинги студентів за відставку Шкарлета, які відбувалися останнім часом.

Що відповів Шмигаль

Шмигаль прокоментував звинувачення у провалі впровадження змін, але про можливість відставки Шкарлета промовчав.

Освітня реформа є однією з найважливіших у нашій країні, серед тих двох десятків, які ми реалізуємо. Ми до цього ставимося дуже відповідально всім Кабміном, я особисто, і міністр Шкарлет також,

– наголосив він.

Глава уряду додав, що проводив зустрічі зі студентами та має з ними низку домовленостей, а також наголосив, що реформа шкільного харчування реалізується досить успішно.



Чому Шкарлета вважають плагіатором

У наукових роботах Сергія Шкарлета знайшли плагіат. У вересні 2020 року Етичний комітет НАЗЯВО виявив у наукових роботах міністра освіти плагіат. Перевірку проводили і міжнародні експерти, які визнали, що в роботах міністра є плагіат.

Так, приклади плагіату помітили у монографії Шкарлета – там були повністю скопійовано абзаци зі статтями авторства Бугая.

зі статтями авторства Бугая. Також дослідники проаналізували його докторську дисертацію та помітили, що там понад 87% роботи – плагіат. Так, виявили збіги тексту зі статтями Гончаренко Л. П. та Покропивного С.Ф.

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Але міністр освіти не погодився зі звинувачення у плагіаті та подав до суду на Нацагентство. Згодом він цей суд виграв, проте не всі освітяни довіряють судам і далі наголошують на плагіаті у роботах Шкарлета.

Протести за відставку Шкарлета

Нагадаємо, що хвиля протестів проти Сергія Шкарлета пройшла після виборів у Могилянці.

Що відомо про вибори у Могилянці? Під час другого туру голосування 27 січня Сергій Квіт набрав 52,8% голосів. Тому вже наступного дня здав до Міносвіти документи на спецперевірку.

Проте, оскільки вибори пройшли з порушеннями (там викрали скриньку з бюлетенями, але згодом її повернули, а бюлетені з неї визнали дійсними), МОН оголосило новий конкурс на посаду президента академії, а міністр Шкарлет призначив повторні вибори.

Тоді Шкарлет заявив, що не визнає результатів виборів, але вже 3 лютого після засідання в уряді у МОН відкликали новий наказ. В свою чергу студенти Могилянки оприлюднили заяву, в якій звинуватили МОН у перевищенні повноважень.

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Студенти оголосили про початок безстрокового страйку та вже 4 лютого вийшли на протест під гаслом "Міністр тимчасовий, Могилянка – вічна!". Вони заявили, що їхній страйк триватиме до того часу, поки Шкарлета не звільнять з посади міністра. Деталі – читайте у статті.

А 14 лютого пройшов другий протест біля будівлі Офісу Президента під символічною назвою "Якщо любиш – піди". У руках протестувальників були плакати з написами: "Шкарлет – геть", "Чекаю, коли ти станеш колишнім", "Плагіатору не місце в уряді", "Шкарлет, пора додому", "Тобі йде твоя відставка". Фото та деталі – читайте тут.