Депутати розглянуть питання про контракти вчителів-пенсіонерів у школах

Верховна Рада має розглянути законопроєкт, яким пропонується виключити норми щодо припинення трудового договору з учителями, які досягли пенсійного віку. Якщо таке рішення ухвалять, вчителі зможуть працювати у школах за контрактом від 1 до 3 років.

Голова парламентського Комітету з питань освіти і науки Сергій Бабак розповів, що згодом в Україні з вчителями та директорами, які досягли пенсійного віку, зможуть укладати контракти.

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"Будуть переукладати договори з учителями шкіл пенсійного віку терміном від 1 до 3 років", – відповів він.

Також хочуть виключити норми щодо припинення трудового договору з керівниками шкіл. З ними будуть укладати контракти терміном на шість років (з керівниками, які отримують пенсію за віком, – на 1 рік).

За словами Бабака, у 2020 року Комітет з питань освіти, науки та інновацій розглянув цей законопроєкт та спираючись на експертні висновки, ухвалив рішення про повернення проєкту закону на доопрацювання.

Наразі законопроєкт включено до порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання.

Зазначимо, що станом на 2020 рік в Україні працюють близько 400 тисяч педагогів. 16% з них досягли пенсійного віку.