Депутати направили до Конституційного Суду подання щодо призначення Шкарлета міністром

Депутати від "Голосу” відправили до Конституційного суду подання щодо скасування рішення Верховної Ради, завдяки кому Сергій Шкарлета призначили міністром освіти і науки. Нардепи вважають, що рішення було прийнято з порушеннями, адже під час голосування зафіксували кнопкодавство.

Заступниця голови “Голосу" Інна Совсун розповіла, що фракція відправила подання до Конституційного суду, у якому підписалися 46 депутатів.

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Йдеться про нардепів від фракцій "Голос" і "Європейська солідарність", а також кілька мажоритарників, які є позафракційними.

Депутати з інших фракцій, зокрема від "Слуги народу", відмовилися підписувати його, але це не критично, тому що 46 підписів цілком достатньо,

– зазначила депутатка.

Які партії підписали подання:

"Голос" – 17 голосів,

"Європейська солідарність" – 25,

"Батьківщина" – 1,

позафракційні – 2,

"За майбутнє" – 1.

На уточнююче питання, коли саме депутати відправили подання щодо призначення Шкарлета міністром в Констритуційний Суд, Совсун відповіла, що це сталося "вчора або позавчора".

До слова, 4 березня Державне бюро розслідувань викликало на допит нардепів від "Голосу" Ярослава Железняка, Інну Совсун, Ольгу Стефанишин та Наталію Піпу – вони є свідками у справі про ймовірне кнопкодавство під час за призначення Шкарлета.

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