Депутати направили до Конституційного Суду подання щодо призначення Шкарлета міністром

Джерело:Інтерфакс-Україна
Депутати від "Голосу” відправили до Конституційного суду подання щодо скасування рішення Верховної Ради, завдяки кому Сергій Шкарлета призначили міністром освіти і науки. Нардепи вважають, що рішення було прийнято з порушеннями, адже під час голосування зафіксували кнопкодавство.
Заступниця голови “Голосу" Інна Совсун розповіла, що фракція відправила подання до Конституційного суду, у якому підписалися 46 депутатів.
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Йдеться про нардепів від фракцій "Голос" і "Європейська солідарність", а також кілька мажоритарників, які є позафракційними.
Депутати з інших фракцій, зокрема від "Слуги народу", відмовилися підписувати його, але це не критично, тому що 46 підписів цілком достатньо,
– зазначила депутатка.
Які партії підписали подання:
На уточнююче питання, коли саме депутати відправили подання щодо призначення Шкарлета міністром в Констритуційний Суд, Совсун відповіла, що це сталося "вчора або позавчора".
До слова, 4 березня Державне бюро розслідувань викликало на допит нардепів від "Голосу" Ярослава Железняка, Інну Совсун, Ольгу Стефанишин та Наталію Піпу – вони є свідками у справі про ймовірне кнопкодавство під час за призначення Шкарлета.