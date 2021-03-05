Депутати направили до Конституційного Суду подання щодо призначення Шкарлета міністром
Депутати від "Голосу” відправили до Конституційного суду подання щодо скасування рішення Верховної Ради, завдяки кому Сергій Шкарлета призначили міністром освіти і науки. Нардепи вважають, що рішення було прийнято з порушеннями, адже під час голосування зафіксували кнопкодавство.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Заступниця голови “Голосу" Інна Совсун розповіла, що фракція відправила подання до Конституційного суду, у якому підписалися 46 депутатів.
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Йдеться про нардепів від фракцій "Голос" і "Європейська солідарність", а також кілька мажоритарників, які є позафракційними.
Депутати з інших фракцій, зокрема від "Слуги народу", відмовилися підписувати його, але це не критично, тому що 46 підписів цілком достатньо,
– зазначила депутатка.
Які партії підписали подання:
- "Голос" – 17 голосів,
- "Європейська солідарність" – 25,
- "Батьківщина" – 1,
- позафракційні – 2,
- "За майбутнє" – 1.
На уточнююче питання, коли саме депутати відправили подання щодо призначення Шкарлета міністром в Констритуційний Суд, Совсун відповіла, що це сталося "вчора або позавчора".
До слова, 4 березня Державне бюро розслідувань викликало на допит нардепів від "Голосу" Ярослава Железняка, Інну Совсун, Ольгу Стефанишин та Наталію Піпу – вони є свідками у справі про ймовірне кнопкодавство під час за призначення Шкарлета.
Що відомо про порушення у голосуванні за Шкарлета
- 25 червня уряд призначив Сергія Шкарлета виконувачем обов'язків міністра освіти і науки.
- 4 червня ексочільниця МОН Ганна Новосад звинуватила Шкарлета в плагіаті наукових робіт. Сам Шкарлет звинувачення відкидає.
- 17 грудня 2020 року Верховна Рада проголосувала за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти. Рішення підтримали мінімумом із необхідних голосів – 226.
- Одразу після цього представники партії "Голос" заявили, що помітили кнопкодавство під час голосування. До прикладу, голос Суркіса за Шкарлета зарахували, хоча самого нардепа не було у Раді.
- У січні 2021 року Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження з цього приводу. Але лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що відео з фактом кнопкодавства зникло.
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