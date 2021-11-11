Одним з обмежувальних заходів, які запобігають поширенню COVID-19, є переведення шкіл на дистанційне навчання. Наразі, за інформацією Міносвіти, за дистанційною формою навчання працює 7,3 тисячі шкіл (а це 51% від загальної кількості).

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Людмила Денісова наголосила, що місцева влада, а також безпосередньо заклади освіти самостійно ухвалюють рішення щодо додаткових канікул чи дистанційного навчання.

Як порушують права дітей на освіту під час дистанційки

Проте, за її словами, існує низка чинників, які порушують право дітей на здобуття якісної освіти у онлайн-режимі:

відсутність належних умов для організації дистанційного навчання вдома;

труднощі з одночасним доступом учнів до технічних засобів у родинах, де виховуються кілька дітей шкільного віку;

різний підхід вчителів до викладання навчального матеріалу;

низька якість Інтернет-зв’язку;

відсутність належного контролю батьків за навчанням дітей тощо.

"Про порушення права дітей на освіту через повсюдне закриття шкіл зазначив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге. Для подолання сплеску хвороби ВООЗ рекомендує не закривати школи, а дотримуватися там протиепідемічних заходів", – відповіла омбудсменка.

Денісова просить не закривати школи

У зв’язку із зазначеним, для забезпечення права дітей на здобуття якісної освіти Людмила Денісова звернулася до міністра охорони здоров’я та міністра освіти і науки щодо перегляду позиції стосовно переведення шкіл на дистанційну форму.

Зокрема, вона наполягає виключити заклади освіти із переліку установ, які підлягають закриттю, при запровадженні рівнів протиепідемічних заходів.

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До слова, багато батьків незадоволені форматом і організацією дистанційки. Тому в Міністерстві освіти та науки пояснили, яким має бути онлайн-навчання у школах. Головні вимоги до дистанційки та інші деталі – читайте за посиланням.

Текст публікації Людмили Денісової:

Пандемія коронавірусу COVID-19 стала викликом у забезпеченні більшості основоположних прав людини, зокрема і права на освіту… Наразі, за інформацією МОН, за дистанційною формою навчання працює 7,3 тисячі шкіл (51 % від загальної кількості).

Здійснений мною моніторинг засвідчує, що незважаючи на дотримання усіх регламентованих обмежень і протиепідемічних заходів у закладах освіти, у тому числі й відсоткового показника вакцинації, органи місцевої влади та органи місцевого самоврядування, а також безпосередньо заклади освіти самостійно ухвалюють рішення щодо додаткових канікул чи дистанційного навчання.

Зауважую, що існує низка чинників, які порушують право дітей на здобуття якісної освіти у режимі, коли освітній процес відбувається онлайн, – відсутність належних умов для організації дистанційного навчання вдома; труднощі з одночасним доступом учнів до технічних засобів, у родинах, де виховуються кілька дітей шкільного віку; різний підхід вчителів до викладання навчального матеріалу; низька якість Інтернет-зв’язку; відсутність належного контролю батьків за навчанням дітей тощо.

Про порушення права дітей на освіту через повсюдне закриття шкіл зазначив Директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Ганс Клюге. Для подолання сплеску хвороби ВООЗ рекомендує не закривати школи.

У зв’язку із зазначеним, для забезпечення права дітей на здобуття якісної освіти звернулася до МОЗ та МОН щодо перегляду позиції стосовно переведення закладів освіти на дистанційну форму, зокрема, виключення їх із переліку установ, які підлягають закриттю, при запровадженні рівнів протиепідемічних заходів.