Чому важливо збалансовано годувати учнів

За словами Денісової, забезпечення права дітей на здоровий розвиток неможливе без налагодження збалансованого та здорового харчування.

До теми Просто подумайте про ці цифри, – Зеленська відповіла на критику про шкільне харчування

Не можна ігнорувати вплив шкільного середовища на харчові уподобання учнів.

Адже через те, що більшість свого часу діти проводять у закладах освіти, один або більше прийомів їжі припадають саме під час навчання. Діти повинні отримувати корисну їжу відповідно до їхніх потреб,

– вважає Денісова.

Омбудсмен з прав людини додала, що втілення реформи системи харчування в закладах освіти є одним із важливих кроків у забезпеченні права дітей на здоровий розвиток.

Довідка! Реформа харчування передбачає, зокрема, удосконалення шкільного меню: обмеження кількість солі та цукру, жирів рослинного й тваринного походження та субпродуктів. При цьому збільшено кількість споживання молока та кисломолочних продуктів, м’яса, риби, свіжих овочів і фруктів.

Людмила Денісова підтримує ініціативу першої леді України Олени Зеленської щодо формування системи здорового харчування в школах.

Вона наголосила, що одними із головних завдань цієї реформи є формування корисних харчових звичок у дітей та усунення застарілих підходів до приготування та подачі страв. Також важливо подолати усталені стереотипи щодо смаку, видів та якості продуктів у шкільній їдальні.

Денісова буде моніторити школи

На її думку, урізноманітнення страв у шкільному меню повинне відбуватися із суворим дотриманням закріплених законодавством вимог. При цьому звертати особливу увагу на необхідність дотримання правил і норм безпеки харчування.

Все частіше з’являється резонансна інформація стосовно порушення прав дітей на здорове та безпечне харчування. Упродовж 2021 року Держпродспоживслужба зафіксовала 142 випадки невідповідності харчових продуктів, які використовувалися для приготування страв у школах,

– сказала вона.

Крім того, за інформацією ЗМІ, деякі з батьків залишаються незадоволеними стравами, якими харчуються їхні діти.

З метою перевірки стану додержання права дітей на охорону здоров’я та достатнє харчування, а також стану реалізації реформи шкільного харчування Денісова розпочала моніторинг закладів освіти у всіх регіонах України. Про результати моніторингу повідомлять згодом.

До слова, міністр освіти і науки Сергій Шкарлет прокоментував перші результати реформи шкільного харчування. За його словами, школи не обмежуються одним конкретним меню та не прив’язуються до рецептів Клопотенка. Деталі – читайте у статті.

Важливо! З 1 січня запрацювало нове меню у межах реформи шкільного харчування. Що відомо про нове меню, що заборонено для дітей та як змінилося харчування для учнів – читайте за посиланням.

Текст публікації Людмили Денісової:

Забезпечення права дітей на здоровий розвиток неможливе без налагодження збалансованого, здорового та достатнього харчування… Діти повинні отримувати корисну їжу відповідно до їхніх потреб.

Саме тому втілення реформи системи харчування в закладах освіти є одним із важливих кроків у забезпеченні права дітей на здоровий розвиток. Тому підтримую ініціативу першої леді України Олени Зеленської щодо формування системи здорового харчування в школах.

Останнім часом в ЗМІ дедалі частіше з’являється резонансна інформація стосовно порушення прав дітей на здорове та безпечне харчування.

Упродовж 2021 року Держпродспоживслужбою зафіксовано 142 випадки невідповідності харчових продуктів, які використовувалися для приготування страв у закладах освіти, параметрам безпечності за мікробіологічними показниками. Крім того, за інформацією ЗМІ, деякі з батьків залишаються незадоволеними стравами, якими харчуються їхні діти.

З метою перевірки стану додержання права дітей на охорону здоров’я та достатнє харчування, а також стану реалізації реформи шкільного харчування мною розпочато моніторинг закладів освіти у всіх регіонах України. Про результати моніторингу буде повідомлено.