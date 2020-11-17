В Україні День студента святкують двічі на рік – 17 листопада та 25 січня. саме цього дня студенти багатьох країн замість навчання просто відпочивають. Водночас свято об'єднує молодь, яка навчається у різних куточках світу.

Чому День студента святкують 17 листопада та 25 січня

Міжнародний День студента відзначається 17 листопада. Також з цим святом асоціюють 25 січня – Тетянин День, але воно більше відноситься переважно до Російської імперії, бо присвячене відкриттю університету у Москві.

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День студента почали святкувати у Лондоні в 1941 році на міжнародній зустрічі студентів. Свято присвячене трагедії. У цей день в 1939 році нацисти заарештували і розстріляли лідерів чеського Союзу студентів. 1200 студентів були заарештовані і відправлені у концтабір в Заксенхаузені.

Дев'ятьох студентів і активістів студентського руху стратили без суду в застінках в'язниці в празькому районі Рузіне. За наказом Гітлера всі чеські вищі навчальні заклади були закриті до кінця війни. На честь цих подій на Всесвітньому конгресі студентів і був встановлений Міжнародний День студентів. В Україні День студента був призначений президентським указом в 1999 році.



В Україні свято Дня студента є дуже популярним / Фото Brooke Cagle

25 січня церква відзначає День святої мучениці Тетяни. Святкують цей день і в народному календарі. Також 25 січня ще вважається студентським днем. У 1755 році 25 січня російська імператриця Єлизавета відкрила у Москві перший університет, тому це свято асоціювалось із днем студентства. Щоправда, сьогодні в Україні студенти відзначають свій день саме 17 листопада.

Як святкують день студента у різних країнах світу

Політехнео – День студентів Греції. Цей день не вважається радісним. Саме 17 листопада 1973 року, військові придушили студентські протести в Афінах. Традиційно, 17 листопада, тисячі людей приносять вінки до могил і пам’ятників учасників подій 1973 року. Студенти влаштовують мітинги і демонстрації на підтримку захисту демократичних прав і свобод.

У Данії День студента особливий тим, що свято проводять в колі родичів. У цей день студентам дозволяють пити слабоалкогольні напої, наприклад пиво.

День студента в Америці святкують по-різному. Хтось їде далеко за місто, інші відвідують нічний клуб, а є й такі, які просто замовляють доставку їжі додому.

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У Португалії свято розпочинається опівночі. Студенти співають оди біля пам'ятника королю Португалії. Також гуляння супроводжується співом різних музичних колективів у міських парках. Цікаво те, що кожен університет має свою унікальну форму, яку молодь традиційно демонструє під час ходи студентів.

В Німеччині День студента в кожному університеті святкують по-різному. Зазвичай в цей день скасовуються всі заняття, проводять спортивні змагання. А якщо дозволяє погода, то студенти святкують на відкритому повітрі – влаштовують дискотеки та вечірки.

Як святкують День студента в Україні

Зараз на День студента заведено веселитися і робити безглузді вчинки, властиві молодості і статусу студента. До прикладу, молодь може збиратися ввечері компаніями і влаштовувати тематичні вечірки чи ходити в клуби.

Але оскільки у 2020 році День студента проходить в умовах карантину, і студенти в основному навчаються дистанційно, то святкуватимуть його не всі.

Зазначимо, що студенти деяких вищих навчальних закладів мають власні традиції. Наприклад, у студентів Києво-Могилянської академії 17 листопада заведено мити пам'ятник Григорію Сковороді на Контрактовій площі. Вони вірять у те, що тоді зможуть успішно здати сесію. Натомість у Львові студенти університету ім. Франка в цей день одягають пам'ятник письменника перед вузом у спеціальну мантію.