Як саме святкувати День знань – залишили на розсуд самих навчальних закладів. Але загалом в більшій частині регіонів відбулись великі лінійки.

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День Знань у Харкові

В Харкові за парти сідають 140 тисяч дітей, з них – 13 тисяч першокласників. Це трохи менше, ніж було у 2020 році. Перший урок присвятили 30-річчю Дня Незалежності.

На формат лінійок не впливала ні мерія, ні управління освіти. Його обирали самі навчальні заклади. В одному з харківських ліцеїв взагалі відмовились від лінійок. Для старших класів відбувся тренінг, а для першокласників організували квест.

Водночас на формат лінійки вплинули у школи, де навчається понад тисяча дітей. Там просили розвести маленьких і дорослих учнів, аби запобігти скупченню людей.

Двома дозами вакцинувались 10% працівників

Діти пройшли обов'язковий непоглиблений медичний огляд, а вчителів закликали вакцинуватися. Наразі тільки 10% харківських працівників шкіл вакцинувалися двома дозами.

Школи забезпечили всіма засобами індивідуального захисту. За минулий навчальний рік у школах і садочках міст використали 3 мільйони масок. Мовиться про ті, які передавали з бюджету.

Як відбувався День знань в Харкові та Львові: дивіться відео

1 вересня у Львові

В подвір'ї ліцею міжнародних відносин імені Василя Стуса у Львові перша урочистість відбулась о 9:00. Зокрема підняли державний стяг та заспівали гімн.

У 2021 році там 120 першокласників – це 4 класи. Щопівгодини для них звучало слово від директорки, а також лунав перший дзвінок.

Перший урок у школах міста проводили не лише в самих навчальних закладах, а й у бібліотеках та медіатеках Львова. Кожна школа самотужки вирішувала, як проводити урочистості. Втім міський голова Андрій Садовий закликав уникнути великих скупчень людей.

День знань у школах України: що відомо

  • У Міністерстві освіти і науки заявили, що 1 вересня у школах може бути традиційним – з лінійками.
  • Водночас школярів не потрібно обов'язково вакцинувати, адже жодних вказівок від Міністерства охорони здоров'я не було.
  • Українські політики вже долучились до привітань школярів та вчителів із Днем знань.

День знань
Рекомендації МОЗ щодо Дня знань / Інфографіка 24 каналу