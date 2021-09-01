Як саме святкувати День знань – залишили на розсуд самих навчальних закладів. Але загалом в більшій частині регіонів відбулись великі лінійки.

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День Знань у Харкові

В Харкові за парти сідають 140 тисяч дітей, з них – 13 тисяч першокласників. Це трохи менше, ніж було у 2020 році. Перший урок присвятили 30-річчю Дня Незалежності.

На формат лінійок не впливала ні мерія, ні управління освіти. Його обирали самі навчальні заклади. В одному з харківських ліцеїв взагалі відмовились від лінійок. Для старших класів відбувся тренінг, а для першокласників організували квест.

Водночас на формат лінійки вплинули у школи, де навчається понад тисяча дітей. Там просили розвести маленьких і дорослих учнів, аби запобігти скупченню людей.

Двома дозами вакцинувались 10% працівників

Діти пройшли обов'язковий непоглиблений медичний огляд, а вчителів закликали вакцинуватися. Наразі тільки 10% харківських працівників шкіл вакцинувалися двома дозами.

Зауважимо! Приблизно 30% працівників навчальних закладів у Харкові вакцинувалися першою дозою.

Школи забезпечили всіма засобами індивідуального захисту. За минулий навчальний рік у школах і садочках міст використали 3 мільйони масок. Мовиться про ті, які передавали з бюджету.

Як відбувався День знань в Харкові та Львові: дивіться відео

1 вересня у Львові

В подвір'ї ліцею міжнародних відносин імені Василя Стуса у Львові перша урочистість відбулась о 9:00. Зокрема підняли державний стяг та заспівали гімн.

У 2021 році там 120 першокласників – це 4 класи. Щопівгодини для них звучало слово від директорки, а також лунав перший дзвінок.

Перший урок у школах міста проводили не лише в самих навчальних закладах, а й у бібліотеках та медіатеках Львова. Кожна школа самотужки вирішувала, як проводити урочистості. Втім міський голова Андрій Садовий закликав уникнути великих скупчень людей.

Нагадаємо! Андрій Садовий 30 серпня закликав не влаштовувати масового святкування Дня знань. За його словами, у Львові ситуація з коронавірусом наразі стабільна, але пандемія ще не закінчилась.

День знань у школах України: що відомо

У Міністерстві освіти і науки заявили, що 1 вересня у школах може бути традиційним – з лінійками.

Водночас школярів не потрібно обов'язково вакцинувати, адже жодних вказівок від Міністерства охорони здоров'я не було.

Українські політики вже долучились до привітань школярів та вчителів із Днем знань.



Рекомендації МОЗ щодо Дня знань / Інфографіка 24 каналу