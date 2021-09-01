Як саме святкувати День знань – залишили на розсуд самих навчальних закладів. Але загалом в більшій частині регіонів відбулись великі лінійки.
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День Знань у Харкові
В Харкові за парти сідають 140 тисяч дітей, з них – 13 тисяч першокласників. Це трохи менше, ніж було у 2020 році. Перший урок присвятили 30-річчю Дня Незалежності.
На формат лінійок не впливала ні мерія, ні управління освіти. Його обирали самі навчальні заклади. В одному з харківських ліцеїв взагалі відмовились від лінійок. Для старших класів відбувся тренінг, а для першокласників організували квест.
Водночас на формат лінійки вплинули у школи, де навчається понад тисяча дітей. Там просили розвести маленьких і дорослих учнів, аби запобігти скупченню людей.
Двома дозами вакцинувались 10% працівників
Діти пройшли обов'язковий непоглиблений медичний огляд, а вчителів закликали вакцинуватися. Наразі тільки 10% харківських працівників шкіл вакцинувалися двома дозами.
Школи забезпечили всіма засобами індивідуального захисту. За минулий навчальний рік у школах і садочках міст використали 3 мільйони масок. Мовиться про ті, які передавали з бюджету.
Як відбувався День знань в Харкові та Львові: дивіться відео
1 вересня у Львові
В подвір'ї ліцею міжнародних відносин імені Василя Стуса у Львові перша урочистість відбулась о 9:00. Зокрема підняли державний стяг та заспівали гімн.
У 2021 році там 120 першокласників – це 4 класи. Щопівгодини для них звучало слово від директорки, а також лунав перший дзвінок.
Перший урок у школах міста проводили не лише в самих навчальних закладах, а й у бібліотеках та медіатеках Львова. Кожна школа самотужки вирішувала, як проводити урочистості. Втім міський голова Андрій Садовий закликав уникнути великих скупчень людей.
День знань у школах України: що відомо
- У Міністерстві освіти і науки заявили, що 1 вересня у школах може бути традиційним – з лінійками.
- Водночас школярів не потрібно обов'язково вакцинувати, адже жодних вказівок від Міністерства охорони здоров'я не було.
- Українські політики вже долучились до привітань школярів та вчителів із Днем знань.