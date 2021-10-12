День захисників України: чи доречно вітати дітей у школі – думки психоаналітика та батьків

В Україні День захисника і захисниць відзначають 14 жовтня. Багато українців проти того, щоб вітати школярів, але дехто це підтримує. Чи доречно вітати учнів з Днем захисника – читайте відповідь психоаналітика та думки батьків.

Психоаналітикиня Марина Токар впевнена, що вітати дітей зі святом Дня захисника і захисниць – недоречно. Вона також дала кілька порад про те, як слід відзначати це свято в школі і як батькам про це домовитися.

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Чи варто вітати школярів

Психоаналітикиня каже, що в День захисників і захисниць треба прославляти українських воїнів. "Ці люди ризикують життям, захищаючи мирне населення. Військовослужбовець – професія", – підкреслила Марина Токар.

За її словами, учні не відносяться до мирного населення або до захисників. І саме тому в День захисників і захисниць доречно вітати тільки тих, хто причетний до захисту України.

Також експертка звертає увагу і на гендерну складову свята. Тому що в українських школах 14 жовтня стало "дзеркальним" до свята 8 березня.

Це знецінює суть самого свята. Хлопчики чекають день 14 жовтня хіба що для того, щоб отримати "сюрприз", адже на 8 березня вони "теж щось дарували". Абсолютно невиправдано акцентується увага на чоловічій статі школярів в цей день,

– додає вона.

Психоаналітикиня зазначила, що сенс свята 8 Березня зараз втрачено. Ця дата була про боротьбу трудящих за рівні права з чоловіками і за емансипацію. А зараз слово "трудящі" взагалі зникло з контекста 8 березня.

Як святкувати цей день у школах

Марина Токар закликала батьків запитати у своїх дітей, а як у них відгукується День захисника і захисниць.

"Для вас може стати відкриттям, що ваш син або дочка вважає свято 14 жовтня або 8 березня “зобов'язанням і ще одним вихідним днем” або: "О ні, знову цей день, коли мені подарують ще одну нісенітницю", – говорить психоналітикиня.

А якщо діти вже й захочуть якось відзначити, то можна витратити гроші не на солодощі чи сюрпризи, а на покупку корму для тварин у притулках.

Марина Токар назвала ще кілька варіантів правильного святкування, яке може організувати школа чи батьки:

поговорити про те, хто такий справжній герой / героїня;

організовувати зустрічі з воїнами АТО / ООС;

провести квест в козацькому стилі;

влаштувати кінопоказ про українських героїв і героїнь.

Як домовитися батькам? Психоаналітикиня порадила в першу чергу визнати право будь-якої людини бути іншим. Вона впевнена, це "рецепт" від будь-яких жорстких конфліктів – думати і чинити інакше.

Батьки розповіли, чи вітають хлопчиків у школах

У фейсбук-групі “Батьки SOS” батьки написали власні думки про те, чи варто дітити дітей у День захисника України та розповіли, що планують робити у школах їхніх дітей.

Цікаво, що багато батьків зізналися, що в них цей день не святкують. Відповіді користувачів у фейсбуці:

"Жодних привітань, ні з 14 жовтня, ні з 8 березня не сприймаю ні в школі / садку. Маємо чудового класного керівника в старшого сина. Буде велопробіг, приурочений до дня 17 жовтня. В класі доньки теж не має вітань з Днем захисника".

"У нашому класі ніхто нікого не вітає. І за 9 років навчання ніхто з батьків не піднімав тему привітань дітей на 8 березня чи на 14 жовтня, 6 грудня, а тим більше 23 лютого".

"Позаминулого року до нас приходили АТОвці. В класі була справді цікава зустріч. Минулого року писали листи на фронт і в цей день передавали".

"У нас в школі другий рік поспіль проходить благодійна акція. Збираємо речі першої необхідності і гостинці для захисників і відвозимо в госпіталь для поранених військовослужбовців. Школярів ніхто не вітає".

"Проводимо свято розуму і спорту "Козацькі забави", квести та вікторини". Або "У нас в школі до Дня захисника і захисниць діти роблять обереги і роблять малюнки на цю тему".

"В нашій школі 11-класники напередодні прийдуть у перші класи і розкажуть про всі свята, що припадають на 14 жовтня. Подарують кожному класу український народний оберіг, як символ і нагадування, що захисники і захисниці оберігають нашу землю. Попросять кожен клас передати цей оберіг потім іншим першокласникам. Ці обереги виготовила мама 11-класниці за власним бажанням".

Водночас інші батьки додали, що вже підготували символічні подарунки для хлопчиків:

"У нашій школі пару років тому вітали 23 лютого. Тепер перейшли на 14 жовтня. Не знаю, як цим батькам донести, що це недоцільно відзначати для хлопчиків ці свята. Я і 8 березня не визнаю як таке свято, що для дітей. Гроші на це не здаю".

"Мій син – першокласник, їх будуть вітати в шкільний час. От як цього уникнути? Не вести дитину в цей день в школу? Та й ще гроші беруться з загальної суми "на потреби класу".

"У нас була спроба відійти від цього, але "більшість" батьків знову "вирішили" вітати".

"У нашому класі вирішили купити в подарунок іменні чашки по 100 гривень. І тут разом з питанням привітання хлопчиків з цим святом виникає ще один про те, що кожна річ повинна мати свою ціну. Я не здаю".

"У нас батьки вирішили, що "це день, щоб вчитися дарувати і приймати подарунки”. Хоча би щось: шампунь, шоколадка, кольорові стікери, головне – увага, свято. На весь клас всього лише троє батьків намагалися донести, що це за День, але марно!".

"8 Березня вже заведено, що потрібно вітати дівчаток. Маю питання – а хлопчикам коли приділяти увагу? То 5, то 14, то було 23 .... всім не догодиш. Я думаю так: мені не важливо як назване це свято, але чоловічій половині людства так само потрібно приділяти увагу! У нас будуть змагання і потім солодкий стіл! Хлопчикам подарують символічні подарунки".

Зазначимо, що До Дня захисників і захисниць України, 14 жовтня, педагоги щороку проводять тематичні виховні години та позакласні заходи.