День вихователя в Україні: як з’явилося це свято та які є традиції

Вперше день вихователя в Україні почали відзначати у 2011 році. Уряд затвердив дату свята у постанові № 629. Раніше вихователів вітали в один день з вчителями – в першу неділю жовтня, але тепер у них є своє професійне свято.

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Свято відзначається в першу чергу для підняття престижу професії вихователя дошкільного закладу. Основна ідея свята – привернути увагу суспільства на садочок і роботу вихователів.

Згідно з законодавством, до 5 років у батьків є право виховувати дітей самостійно, а як мінімум за рік до вступу до школи, діти повинні отримати дошкільну освіту у комунальному закладі (якщо він є у вашій місцевості).

Традиції до Дня вихователя

У День вихователя в дитячих садах проходять святкові заходи та вітають всіх співробітників – вихователі, няні, завідувачі, кухарі, охоронці, секретарі та інші працівники.

У цей день заведено вітати вихователів, відзначати їх досягнення у професійній сфері, проводити святкові заходи та влаштовувати концерти. Діти малюють святкові листівки або готують пісеньки, танці або вірші.

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Також цього дня вихователі можуть відвідувати професійні семінари та конференції для удосконалення майстерності.

Окрім того, в цей день батьки та діти вітають працівників дитячих садочків на свій розсуд. Зокрема, можуть дарувати квіти, солодке та інші подарунки.



Листівка до Дня вихователя / Фото rivne1

Редакція 24 каналу вітає всіх вихователів та інших працівників дошкільної освіти зі святом! Бажаємо вам терпіння до усіх малих бешкетників, мудрості, креативу, радості й позитиву, а також здоров’я.