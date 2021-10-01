День вчителя 2021: як святкують у школах та фрази педагогів, які ми ніколи не забудемо

День вчителя в Україні щороку святкують у першу неділю жовтня, і цього року його відзначають 3 жовтня. Проте у школах педагогів зазвичай вітають в останній день тижня. Традиції святкування та перелік фраз вчителів, які ми ніколи не забудемо – читайте у матеріалі.

Додамо, що Всесвітній день учителя, за рішенням ЮНЕСКО, щорічно відзначається 5 жовтня. За кордоном такі свята присвячуються видатним місцевим педагогам або діячам. Наприклад, День вчителя в Аргентині заснований у пам’ять видатного педагога-активіста та президента.

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Як давно святкують День вчителя? Вчителювання – це давня професія, проте в Україні професійне свято для педагогів встановили 27 років тому. Згідно з указом президента від 11 вересня 1994 року, День вчителя відзначається кожної першої неділі жовтня.

Як у школах святкують День вчителя

До Дня вчителя учні зазвичай роблять різні стінгазети, вчать вірші, малюють листівки, репетирують святкові концерти та театральні постановки.

Цікавою традицією є проведення у багатьох шкільних закладах дня самоврядування – коли старшокласники самі проводять уроки в молодших класах.

Також у цей день свята школярі вітають учителів та дарують подарунки. Таким чином школярі висловлюють вдячність своїм учителям за самовіддану працю.

Що подарувати вчителю? Ми підготували чекліст корисних сюрпризів, які дуже потребують вчителі. Ці маленькі зручності полегшать роботу вчителя у класі чи в онлайні.

Список корисних подарунків для вчителя:

лампа

мінідошка

мікрофон для ноутбука

окуляри для комп’ютера

тематична чашка,

навушники,

флешка чи килимок для мишки

книги для саморозвитку.

Та найприємнішим подарунком у День вчителя буде увага та прості, але теплі й щирі, слова вдячності вчителям за їхню щоденну роботу.

Фрази вчителів, які ми ніколи не забудемо

Всі пам’ятають свої шкільні роки, а особливо – типові фрази вчителів, які вони дуже любили використовувати у виховних цілях. Багато фраз прижилися і стали дуже популярними у шкільному середовищі. Деякі фрази вчителів передаються з покоління в покоління.

Найпоширеніші фрази вчителів:

"Хто до дошки? Ліс рук!" (це фраза звучала, коли вчителька просила когось з школярів вийти до дошки, щоб вирішити завдання). "Дзвінок для вчителя" (її говорили, коли учні після дзвінка на перерву переставали слухати вчителя або виходили з класу). "А голову ти вдома не забув?" (її чули, напевно, всі учні, які щось забували вдома). "Вийди і зайди нормально" (а це говорили, коли вчителю не подобалося, як учень зайшов до класу на урок). "Оцінку я буду на двох ставити?" (коли вчителька помітила, що учні допомагали робити завдання). "Двійку я поки ставлю олівцем" (цією фразою вчителька намагалася змотивувати учня виправити оцінку). "Що там такого смішного? Скажи всім нам, разом посміємося" (коли на останніх партах роздавався сміх під час уроку). "А прізвище за вас я повинна писати? Я не Шерлок Холмс, щоб вишукувати вас по почерку" (коли учень не вписав своє прізвище у роботі). "Якщо ти такий розумний, встань і проведи урок, а я сяду на твоє місце і буду хіхікати" (коли учень перекрикував вчителя на уроці або займався своїми справами). "Прибрали все з парт та дістаємо подвійні листочки" (цієї фрази боялися напевно всі учні). "Таке завдання точно буде на ЗНО!" (так вчителі хотіли змусити учнів виконувати завдання). "Ти вдома з батьками також так розмовляєш?" (коли учень грубо чи некоректно висловився до вчителя).

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Як свято відзначають в інших країнах світу

Аргентина . Тут День учителя став одним з головних національних свят, його відзначають 11 вересня. Оголошують загальний вихідний, і аргентинці із задоволенням вітають вчителів.

. Тут День учителя став одним з головних національних свят, його відзначають 11 вересня. Оголошують загальний вихідний, і аргентинці із задоволенням вітають вчителів. США . У Штатах відзначають цілий "Тиждень вдячності вчителям" на початку травня. Діти традиційно власноруч підписують улюбленому вчителеві листівку. В епоху електронних повідомлень отримати такий подарунок справді приємно!

. У Штатах відзначають цілий "Тиждень вдячності вчителям" на початку травня. Діти традиційно власноруч підписують улюбленому вчителеві листівку. В епоху електронних повідомлень отримати такий подарунок справді приємно! Китай . День учителя припадає на 28 вересня – це день народження філософа Конфуція. Щоб привітати вчителів, до школи приходять і колишні учні, які самі вже стали батьками. У цей день лунає багато теплих слів, а діти дарують вчителям квіти.

. День учителя припадає на 28 вересня – це день народження філософа Конфуція. Щоб привітати вчителів, до школи приходять і колишні учні, які самі вже стали батьками. У цей день лунає багато теплих слів, а діти дарують вчителям квіти. Японія . Тут не святкують День вчителя, але педагог в Японії – це найбільш шанована професія. Наприклад, у метро для них навіть існують окремі місця, і вони не стоять у чергах за квитком на будь-який вид транспорту.

. Тут не святкують День вчителя, але педагог в Японії – це найбільш шанована професія. Наприклад, у метро для них навіть існують окремі місця, і вони не стоять у чергах за квитком на будь-який вид транспорту. Канада . Тут дуже душевно відзначають свято вчителів, яке теж припадає на 5 жовтня. Нещодавно випустили навіть цінну марку, присвячену цьому дню.

. Тут дуже душевно відзначають свято вчителів, яке теж припадає на 5 жовтня. Нещодавно випустили навіть цінну марку, присвячену цьому дню. Вірменія . У День вчителя, який святкують у першу суботу жовтня, кажуть багато теплих слів подяки викладачам. Професія вчителя вважається тут однією з найбільш важливих і шанованих.

. У День вчителя, який святкують у першу суботу жовтня, кажуть багато теплих слів подяки викладачам. Професія вчителя вважається тут однією з найбільш важливих і шанованих. Таїланд. Учителям співають величальних пісень і підносять їм подарунки у вигляді цілої таці з квітами, фруктами та свічками. Відбувається це дійство 16 січня.

Редакція 24 каналу щиро вітає вчителів з професійним святом – Днем працівників освіти! Дякуємо за відданість обраній справі, натхненну працю, любов та віру у дітей! Бажаємо вам міцного здоров’я, невичерпної енергії та терпіння, професійних перемог, щастя та миру в країні.