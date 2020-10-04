День вчителя в Україні традиційно святкують в першу неділю жовтня, цього року – це випало на 4 число. Тож, українці від щирого серця вітають своїх улюблених вчителів. Як політики та чиновники привітали українських педагогів з професійним святом – читайте зворушливі слова вдячності у нашому матеріалі.

24 канал зібрав всі найзворушливіші привітання з Днем вчителя від головних діячів держави.

Важливо З днем вчителя: щирі привітання зі святом у прозі та віршах

Володимир Зеленський

З нагоди Дня вчителя президент Зеленський зустрівся з вчителями та директорами шкіл у Києві.

Глава держави зазначив, що завдання для влади – покращувати умови, в яких працюють освітяни.

Вчитель – складна й важлива професія, він чи вона не може зважати на те, що відбувається поза школою, в особистому житті. Він має бути завжди зібраним і завжди на сторожі безпеки та розвитку дітей. Ми хочемо боротися за освіту, хочемо допомагати,

– сказав Зеленський.

Також глава держави наголосив на необхідності вивчення питання страхування вчителів та учнів. Адже під час пандемії – саме вони в групі ризику.

Денис Шмигаль

З нагоди свята глава уряду Денис Шмигаль опублікував фото з донькою Анною. Прем'єр-міністр зазначив, що вже 4 роки поспіль вони беруть участь у флешмобі "Вчителі важливі", під час якого й дякують освітянам.

Свою вдячність педагогам Шмигаль висловив під час церемонії Global Teacher Prizе Ukraine.

Ви формуєте майбутнє України. Закладаєте фундамент. І не лише України, адже наші люди працюють у всьому світі. І найкращі розуми, найкращих інноваторів виховуєте саме ви,

– зазначив Шмигаль.

Дмитро Разумков

Привітав освітян зі святом і голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Спікер зазначив, що діти – це майбутнє і тому саме роль педагогів – надзвичайно важлива.

Сьогодні ви опинилися фактично на передовій у боротьбі з пандемією і робите все можливе й неможливе, щоб організувати якісний та безпечний освітній процес. Вам довелося швидко пристосовуватися до нових реалій та ризикувати своїм здоров'ям заради наших дітей,

– написав Разумков у фейсбуці.

Очільник парламенту побажав вчителям гідної оцінки праці та поваги в суспільстві.

Сергій Шкарлет

Тимчасовий очільник Міністерства освіти на науки одним із перших привітав вчителів з їх днем. Він наголосив, що завдяки праці, знанням, доброті і любові педагогів зростають нові покоління юних українців.

Це ви щоденно віддаєте школярам, студентам скарби своїх знань, прищеплюєте їм почуття любові до України, вселяєте віру в їхні сили, вчите долати труднощі та здобувати перемоги. Це від вашого професіоналізму та наполегливості залежить якість освіти. Адже тепло учительської доброти кожен із нас проносить через усе життя,

– сказав Шкарлет.

Очільник МОН також додав, що у складні часи випробувань COVID-19 вчителі зуміли зберегти освітянські цінності, мобілізувати сили, знайти нові форми і методи навчання – і вистояли у цій нелегкій ситуації.

В кінці Шкарлет побажав освітянам мирного неба, міцного здоров’я, добробуту, щастя та нових перемог у професійній діяльності.

Віталій Кличко

Мер Києва під час брифінгу теж привітав вчителів з професійним святом. Він подякував педагогам за їхню непросту місію.

"Дорогі освітяни, знаю, як вам зараз непросто. Адже ви сьогодні теж у групі ризику, але щодня все одно йдете до дітей і виконуєте свою світлу і важливу місію. Я вдячний за вашу працю. Бажаю здоров’я та талановитих і вдячних вам учнів", – заявив Віталій Кличко.

Він наголосив, що зараз у Києві понад 70 тисяч освітян забезпечують навчання понад пів мільйона учнів та студентів у близько тисячі закладах освіти. "Ми виплачуємо максимальні надбавки педагогам, запровадили для них премії", – додав Кличко.