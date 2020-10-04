День вчителя: політики та чиновники зворушливо привітали педагогів зі святом
День вчителя в Україні традиційно святкують в першу неділю жовтня, цього року – це випало на 4 число. Тож, українці від щирого серця вітають своїх улюблених вчителів. Як політики та чиновники привітали українських педагогів з професійним святом – читайте зворушливі слова вдячності у нашому матеріалі.
24 канал зібрав всі найзворушливіші привітання з Днем вчителя від головних діячів держави.
Важливо З днем вчителя: щирі привітання зі святом у прозі та віршах
Володимир Зеленський
З нагоди Дня вчителя президент Зеленський зустрівся з вчителями та директорами шкіл у Києві.
Глава держави зазначив, що завдання для влади – покращувати умови, в яких працюють освітяни.
Вчитель – складна й важлива професія, він чи вона не може зважати на те, що відбувається поза школою, в особистому житті. Він має бути завжди зібраним і завжди на сторожі безпеки та розвитку дітей. Ми хочемо боротися за освіту, хочемо допомагати,
– сказав Зеленський.
Також глава держави наголосив на необхідності вивчення питання страхування вчителів та учнів. Адже під час пандемії – саме вони в групі ризику.
Денис Шмигаль
З нагоди свята глава уряду Денис Шмигаль опублікував фото з донькою Анною. Прем'єр-міністр зазначив, що вже 4 роки поспіль вони беруть участь у флешмобі "Вчителі важливі", під час якого й дякують освітянам.
Свою вдячність педагогам Шмигаль висловив під час церемонії Global Teacher Prizе Ukraine.
Ви формуєте майбутнє України. Закладаєте фундамент. І не лише України, адже наші люди працюють у всьому світі. І найкращі розуми, найкращих інноваторів виховуєте саме ви,
– зазначив Шмигаль.
Дмитро Разумков
Привітав освітян зі святом і голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Спікер зазначив, що діти – це майбутнє і тому саме роль педагогів – надзвичайно важлива.
Сьогодні ви опинилися фактично на передовій у боротьбі з пандемією і робите все можливе й неможливе, щоб організувати якісний та безпечний освітній процес. Вам довелося швидко пристосовуватися до нових реалій та ризикувати своїм здоров'ям заради наших дітей,
– написав Разумков у фейсбуці.
Очільник парламенту побажав вчителям гідної оцінки праці та поваги в суспільстві.
Сергій Шкарлет
Тимчасовий очільник Міністерства освіти на науки одним із перших привітав вчителів з їх днем. Він наголосив, що завдяки праці, знанням, доброті і любові педагогів зростають нові покоління юних українців.
Це ви щоденно віддаєте школярам, студентам скарби своїх знань, прищеплюєте їм почуття любові до України, вселяєте віру в їхні сили, вчите долати труднощі та здобувати перемоги. Це від вашого професіоналізму та наполегливості залежить якість освіти. Адже тепло учительської доброти кожен із нас проносить через усе життя,
– сказав Шкарлет.
Очільник МОН також додав, що у складні часи випробувань COVID-19 вчителі зуміли зберегти освітянські цінності, мобілізувати сили, знайти нові форми і методи навчання – і вистояли у цій нелегкій ситуації.
В кінці Шкарлет побажав освітянам мирного неба, міцного здоров’я, добробуту, щастя та нових перемог у професійній діяльності.
Віталій Кличко
Мер Києва під час брифінгу теж привітав вчителів з професійним святом. Він подякував педагогам за їхню непросту місію.
"Дорогі освітяни, знаю, як вам зараз непросто. Адже ви сьогодні теж у групі ризику, але щодня все одно йдете до дітей і виконуєте свою світлу і важливу місію. Я вдячний за вашу працю. Бажаю здоров’я та талановитих і вдячних вам учнів", – заявив Віталій Кличко.
Він наголосив, що зараз у Києві понад 70 тисяч освітян забезпечують навчання понад пів мільйона учнів та студентів у близько тисячі закладах освіти. "Ми виплачуємо максимальні надбавки педагогам, запровадили для них премії", – додав Кличко.
Що відомо про День вчителя?Вперше у світі присвячене вчителям свято відзначили в Радянському Союзі в 1965 році. Пізніше, в незалежній Україні, на підтримку ініціативи працівників освіти було встановлено відзначати День вчителя щорічно в першу неділю жовтня.
Окрім того, Міжнародний день вчителя узгодили в 1994 році ЮНЕСКО і ООН. Датою свята обрали 5 жовтня як річниця документа про становище вчителів (1966 року). Мета свята – надавати підтримку вчителям, щоб вони могли передавати знання наступним поколінням.