День української писемності та мови 2021: як з’явилося свято, як його святкують та цікавий тест
Джерело:24 канал
9 листопада традиційно відзначають День української писемності та мови. Зазвичай у цей день нагороджують кращих українських літераторів і українські видавництва, а також проводять радіодиктант національної єдності. Що відомо про це свято та як його святкують – читайте у матеріалі.
Українська мова входить до третього десятка найпоширеніших мов світу. Вона поширена, зокрема, у Білорусі, Молдові, Польщі, Росії, Румунії, Словаччині, США та інших країнах, де мешкають українці.
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Як з’явився День української писемності
Це свято було засновано ще в листопаді 1997 року президентом України Леонідом Кучмою.
Цікаво, що за православним календарем – це день вшанування пам’яті преподобного Нестора Літописця – письменника, основоположника давньоруської історіографії, першого історика Київської Русі.
Дослідники вважають, що саме з Нестора-літописця починається писемна українська мова. Його перу належать такі відомі роботи: "Повість временних літ", "Житіє святих князів Бориса і Гліба", "Житіє Феодосія Печерського".
Як святкують цей день в Україні
У День писемності та мови традиційно:
- заохочують видавництва, які випускають літературу українською мовою;
- відзначають найкращих популяризаторів українського слова;
- стартує Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика (щорічна кількість учасників – понад 5 мільйонів із 20 країн світу);
- покладають квіти до пам'ятника Несторові-літописцю;
- проводять радіодиктант для українців.
Найголовніше – щороку до цього свята проводиться радіодиктант національної єдності. Таку акцію започаткували понад 20 років тому. Всі охочі можуть взяти участь у написанні радіодиктанту, щоб з'ясувати, чи добре знають українську мову та навіть отримати призи.
Важливо Радіодиктант-2021: тема тексту та корисні поради, які допоможуть підготуватися
Зазначимо, що у 2021 році радіодиктант писатиме і читатиме письменник Юрій Андрухович. Захід триватиме з 10:00 до 11:00. Долучитися можуть всіх охочі, а зазвичай переважна більшість учасників акції – школярі, студенти та викладачі.
7 причин, чому варто написати радіодиктант
- Відчуття єдності. Учасники акції пишуть диктант одночасно з багатьма іншими людьми по всьому світу.
- Самоперевірка. Диктант максимально охоплює правила сучасного правопису. Тож після оприлюднення тексту, кожен учасник може перевірити себе.
- Традиція. Приєднатися до щорічного написання радіодиктанту – це нагода започаткувати для себе ще одну чудову традицію й зайвий раз відчувати спектр позитивних емоцій.
- Новий досвід. Це завжди певне відкриття, нова навичка, яка дає враження й відкриває нове розуміння. Досвід письма та робота над помилками – це не лише про грамотність, а й про навичку робити висновки та працювати над покращенням.
- Власний приклад. Участь людини в написанні диктанту єдності показує, як вона ставиться до своєї країни й мови. А власний приклад завжди може стати мотивацією для інших діяти так само.
- Нові знання. Диктант – це цілісний текст, об’єднаний спільною думкою. І нерідко сучасні диктанти несуть багато цікавої інформації.
- Бути грамотним – модно і престижно. Людина ХХІ століття створює дописи в соцмережах, має своє коло читачів, є лідером думок та об’єктом цікавості в певному колі. А грамотність — це така собі рекомендація для людини перед аудиторією, читачами, підписниками.
Правила української мови
З нагоди свята варто згадати кілька основних правил української мови:
- Коли йдеться про вашу участь у змаганнях, слід говорити "беру участь", бо "приймати участь" – це калька.
- Запам'ятайте, що слово "будь ласка" завжди пишеться окремо. Тут не треба дефісу.
- Правильно говорити "протягом дня". Слово "на протязі" означає перебування на різкому струмені повітря, що задуває у щілини.
- Іспит лише "складають", слово "здавати" вживається в інших випадках. Наприклад – здати документи.
- Будівля та будь-що інше можуть бути "розташовані", а не "знаходитися", бо вони не можуть самі себе "знаходити".
А також не треба забувати про новий правопис, який почав діяти з 3 червня 2019 року. Повний текст нової редакції Українського правопису можна прочитати тут.
Основні зміни в новому правописі української мови:
- "И" на початку слова
У проекті нового правопису надається перевага літері "і", однак перед приголосними "н" та "р" можна вживати два варіанти написання: "індик" та "индик", "ирій" та "вирій", "ірод" та "ирод" тощо.
Також, наприклад, пропонується затвердити вживання "и" на початку: дієслова "икати" та іменника "икавка" та похідних від цих слів. У художніх текстах допускатиметься заміна "і" на "и" в кінці слів під час відмінювання: "смерти", "радости".
- Більше "Ґ" у словах
Новий правопис пропонує розширити застосування "ґ" у, наприклад, іноземних власних назвах, деяких іменах. У прізвищах та іменах людей допускатиметься передавання звука [g] двома способами: як із використанням букви "г" так із використанням "ґ" – і як, наприклад, Гуллівер, і як Ґуллівер.
- Більше "етерів"
Пропонується кілька варіантів написання слів грецького походження, де зазвичай звук [th] передається літерою "ф": "анафема" – "анатема", "ефір "- "етер", "міф", "міфологія" – "міт" і "мітологія", "Афіни" – "Атени".
- Повернення йотування
Ще один компроміс із правописом 1928 року. Звук [j] у сполученні із голосними буде передаватись буквами "є", "ї", "ю", "я": "проєкт", "проєкція", "траєкторія", "фоє" тощо.
- Менше дефісів
Новий правопис пропонує слова з першими іноземним частками писати разом (зараз частина з них пишеться разом, а частина через дефіс), відтак слова "попмузика", "вебсторінка" "пресконференція" і "експрезидент" писатимуться без дефісу.
- "Пів яблука" та "пів години"
Новий правопис пропонує писати невідмінюваний числівник "пів" (у значенні "половина") окремо: пів Києва, пів яблука, пів години. Разом з "пів" писатимуться лише ті слова у називному відмінку, що виражають єдине поняття: "півострів", "півзахист" або "півоберт", наприклад.
Новий правопис: що змінилося / Інфографіка 24 каналу
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