День української писемності та мови: привітання та картинки до свята
Щороку в Україні відзначають День української писемності та мови 9 листопада. Офіційним святом цей день обрали у 1997 році. Ми підготували для вас картинки-привітання зі святом, які потішать ваших близьких та рідних людей.
Додамо, що дата 9 листопада припадає на вшанування пам'яті Нестора Літописця. За даними вчених, саме з його праць починається українська мова.
Важливо День української писемності та мови 2020: історія свята та заходи
У цей день традиційно відзначають найкращих популяризаторів українського слова та заохочують видавництва, які випускають літературу українською мовою.
Також саме 9 листопада стартує Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика, проте цього року через пандемії його можуть скасувати.
І вже кілька років постіль в Україні напередодні Дня української писемності та мови проводять радіодиктант для українців. У 2020 році він припав на 9 листопада.
Тож, редакція "Освіта 24" зібрала підбірку привітань та картинок з Днем української писемності та мови для того, щоб у вас була можливість привітати рідних з нашим українським святом.
Привітання з Днем писемності та української мови
В День письменності української й мови
Закликаю: цінуй рідне слово,
Хай звучить воно в тебе у серці,
Хай бринить ніжно й тепло на денці.
Бережи і плекай мову рідну,
Хай і чути її буде, й видно.
Про красу дбай її й чистоту,
Хай вона набере висоту
І лунає завжди, усюди,
Хай на ній розмовляють всі люди,
Бо вона дивовижно красива,
Милозвучна та ніжна на диво!
Привітання з Днем української писемності та мови
***
Велична, щедра і прекрасна мова.
Прозора й чиста, як гірська вода,
Це України мова барвінкова,
Така багата й вічно молода.
Рідна мова, мов гірська вода,
Рідна мова вічно молода,
Рідна мова, в серці з ранніх літ
Гордо лине мова у політ!
Вона, як ніжна пісня колискова,
Заходить в серце й думи з ранніх літ,
Це мова, наче пташка світанкова,
Що гордо лине у політ!
***
Дорогі українці! Щиро вітаємо вас з Днем української писемності та мови.
Мова є основою духовного багатства народу та інтелектуального потенціалу, найвагоміше надбання кожної окремої людини і найбільша суспільна цінність.
Ми маємо безцінний дар: одну з наймилозвучніших і найкрасивіших мов світу. Всебічна підтримка державності мови, зростання її престижу, зміцнення та розвиток – почесна місія кожного громадянина України.
Бажаємо процвітання та якомога більшого існування нашій українській мові! Нехай живе наша рідна мова! Люди, радіємо що в нас є наша, рідна українська мова!
***
Вітає з Днем Української писемності! Бажаємо, щоб Материнське Слово було для нас духовним джерелом життя і оберегом. Не з примусу, а лише за покликом власного сумління та гідності плекаймо у душі любов до рідної мови.
Привітання з Днем української писемності та мови
***
Солов'ї розливаються ніжно
У зеленім веснянім гаю,
Син до матері каже: — Ця пісня
Дуже схожа на мову твою!
Посміхається мати до сина:
Пам'ятай, моє миле дитя,
Рідна мова завжди солов'їна,
Зігріває людей все життя!
Наша мова живе й буде жити,
Бо вона, ніби подих весни –
Пам'ятай ти завжди про це, сину,
Рідне слово теплом огорни!
***
Це свято є даниною одному з найцінніших надбань, яке створене й залишено нам нашими попередниками. Саме мова є душею нації, її генетичним кодом, адже у її глибинах народилося культурне надбання, яким може пишатися наш народ.
Українська мова почалася з писемності, витоки якої йдуть з далекого минулого. Давньоруські літописи є дорогоцінними реліквіями історії, науки, літератури та культури, які й сьогодні вражають глибиною мудрості, далекоглядності, є актуальними і суспільно значимими.
Вітаю вас, українці, з Днем української писемності та мови. Нехай материнське слово буде для всіх нас духовним джерелом життя і оберегом. Щастя вам, добра, нових здобутків в ім’я зміцнення нашої Батьківщини – України.
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Мова – це важливий чинник самовизнання нації, надійна основа розвитку країни, загартована багатовікововю історією та відточена творчістю найталановитіших українських письменників.
У її глибинах народилося культурне надбання, яким може пишатися український народ. Без рідної мови жодна людина не здатна почуватися повноцінною частиною свого народу, його історії та культури.
Бажаємо вам зберегти й утвердити українську мову, виплекану нашими пращурами, адже вона створює індивідуальне обличчя країни і нації. Нехай материнське слово буде для всіх оберегом та духовним джерелом життя.
Картинки з Днем української писемності та мови
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