Президент України привітав всіх з Днем української писемності і мови. Володимир Зеленський зізнався, що він народився у Кривому Розі в російськомовній сім’ї, тому не мав можливості добре вивчити українську мову.

Тож, у День української писемності та мови президент закликав зробити корисну річ – стати провідником для когось, хто не володіє українською мовою, та допомогти у її вивченні. Про це Володимир Зеленський написав у своєму фейсбуці.

Важливо День української писемності та мови: привітання та картинки до свята

Президент розповів, що він пішов до школи за шість років до здобуття Україною незалежності. Але він завжди з теплотою згадував шкільні та університетські роки, які подарували йому кохану дружину, вірних друзів, дали знання та вміння.

Проте, за словами Зеленського, була тільки одна річ, про яку він жалкує, – що йому не випало можливості добре вивчати рідну українську мову. "Вивчати так, щоб не лише розуміти, а й спілкуватися нею. Вільно та правильно. Не нагадуючи при цьому одного колишнього прем’єр-міністра (ймовірно, йдеться про Миколу Азарова, – 24 канал)", – заявив він.

Але президент бачить у цьому і позитив. Адже він може опановувати українську мову в дорослому віці, і вважає, що це неймовірні емоції.

"Це ніби вперше в житті підкорити гірську вершину й затамувати подих від краси навкруги. Ніби вперше побачити найкращі світові полотна, почути найкращу музику, відвівати легендарні місця нашої планети. І я по-доброму заздрю всім, у кого ці відчуття попереду", – каже Зеленський.

Президент запевнив, що є чимало українців, які змалечку чули материнські колискові іншою мовою чи які промовляли свої перші слова, навчалися, освідчувались у коханні іншою мовою, або ж які в побуті спілкуються російською, угорською, кримськотатарською, румунською та багатьма іншими мовами.

Зеленський стверджує, що це не значить, що вони не патріоти України. "На відміну від політичних трибун та студій ток-шоу, в окопах на передовій, серед наших героїв мовного поділу не виникає. Так само як і серед наших лікарів, які сьогодні рятують життя людей", – написав президент.

Всі ми однаково кладемо правицю на серце, коли лунає "Ще не вмерла…". А коли чуємо "Ти признайся мені…", неодмінно підхоплюємо: "Звідки в тебе ці чари…" Всі ми захоплюємося силою рядків Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, Василя Стуса, Василя Симоненка, Ліни Костенко та багатьох інших велетнів українського слова,

– відзначив глава держави.

Зеленський підсумував, що українська має бути мовою єднання, братерства, щирості, добра, свободи, поваги та любові одне до одного, адже вона найпрекрасніша у світі.

До слова, в Україні День української писемності та мови традиційно відзначають 9 листопада вже 23 роки поспіль. У цей день зазвичай нагороджують кращих українських літераторів і видавництва, які випускають літературу українською мовою. Свято було засновано президентом Леонідом Кучмою в листопаді 1997 року.