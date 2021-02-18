Виховна година до Міжнародного дня рідної мови: як круто та весело провести урок для учнів

Міжнародний день рідної мови, який щороку святкують 21 лютого, можна назвати важливим святом, яке неодмінно треба організувати на вищому рівні. Звісно, можна провести для дітей звичний «диктант єдності», але ми знаэмо як зробити цей урок веселим та незабутнім для дітей.

Тож, читайте практичні поради та приклади завдань для проведення виховної години до Дня рідної мови. Ці рекомендації універсальні, ними можна керуватися при роботі зі школярами будь-якого віку.

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За допомогою креативності та веселих завдань День рідної мови можна провести круто та невимушено.

Як весело провести урок до Дня рідної мови

Дізнайтесь, хто живе поряд з нами

Спитайте дітей, які мови можна почути в містах України? Нехай діти пригадають хоча б основні. Чи є носії цих мов у класі? Адже іноді діти можуть почути від знайомих не лише українську, а й російську, білоруську, польську та навіть англійську мови.

До основних етнічних груп, що проживають в Україні, відносяться:

білоруси (Полісся);

кримські татари (Крим);

поляки (Житомирщина, Вінниччина, Галичина, частково Буковина);

словаки (Закарпаття);

болгари (Одеська, Запорізька область);

угорці (Закарпаття);

румуни (Буковина, Схід Закарпаття, Одеська, Кіровоградська області);

роми (Закарпаття, Крим, Одеська область) та інші.

Нехай діти покажуть ці області на мапі.

Розгадуйте ребуси

Ребуси дуже подобаються наймолодшим школярам. Адже розгадувати ребуси весело, а до того ж це розвиває кмітливість і дозволяє розширити словниковий запас.

Приклади ребусів до Дня рідної мови:



Тут зашифровано слово "Кравець" / Фото "На урок"



Тут зашифровано прислів'я "Життя прожити – не поле перейти"



Тут зашифровано прислів'я "Хто співає, той журбу проганяє"

А потім ви можете надати кожному учню індивідуальний ребус. І запропонуйте дітям не просто розшифрувати загадку, а ще й написати твір-роздум саме за цим словом чи фразою.

Влаштуйте змагання

Учні навряд чи запам'ятають від вчителя лекцію з фактами про українську мову. Краще запропонуйте їм самостійно пошукати інформацію в інтернеті, а самі підготуйте кілька запитань.

Вже під час виховної години об’єднайте дітей у кілька команд (залежно від кількості учнів у класі), призначте когось суддею, а самі візьміть на себе роль ведучого.

Серед питань, які можна поставити командам, можуть бути такі:

Які мови є найбільш наближеними до української за лексичними ознаками? (Білоруська – 84%, польська – 70%, сербська – 68% та російська – 62%).

Скільки слів нараховує сучасна українська мова? (Близько 256 тисяч).

Що є в українській мові, чого немає в інших? (Кличний відмінок).

Які літери є найбільш і найменш уживаними? (П та Ф відповідно).

Яке слово має найбільше синонімів? («Бити» – 45 слів).

Яке слово української мови є найдовшим? («дихлордифенілтрихлорметилметан» – 30 літер).

Це тільки орієнтовні питання, але ви можете додати більше цікавих фактів.

Організуйте дослідницьку діяльність

Із учнями середньої та старшої школи можна провести дослідницьку роботу на тему «Якою була українська мова в минулому». Зокрема, варто згадати і про роль Тараса Шевченка та Івана Котляревського у формування сучасної літературної мови. Запропонуйте дітям знайти цікаві факти про українську мову.

Ще один простий та цікавий варіант для пошукової роботи – знайти та скласти перелік найбільш влучних цитат про мову. Попросіть учнів також пояснити свій вибір.

Кожна мова унікальна

Що впливає на нашу точку зору? Професія, стать, виховання і, звісно, національність, адже кожен народ має унікальний менталітет. Однією з царин, де відмінності проявляються найбільш яскраво, є мова.

Історичні умови завжди впливають на свідомість різних народів та охоплюють різні аспекти світу. Одні мови мають більше дієслів, у інших – більше часових форм, а хтось може приділяти чималу увагу словам ввічливості чи деталям емоцій.

Зазвичай подібні слова складно перекласти іншими мовами. До прикладу, прочитайте з дітьми деякі з них:

Mamihlapinatapai – слово з мови племені Яган (Вогняна Земля), що означає приблизно наступне: "Погляд між двома людьми, коли кожен висловлює бажання, аби інший став ініціатором того, чого бажають обидва, але ніхто не хоче починати першим".

Jayus (індонезійська) – анекдот, настільки невдалий та несмішний, що неможливо втриматися від сміху.

Kyoikumama (японська) – мати, що невблаганно підштовхує своє дитя до академічних звитяг.

Tartle (шотландська) – мить зволікання, коли намагаєшся уявити когось, чиє ім’я забув.

Torschlusspanik (німецька) – у дослівному перекладі звучить як "паніка воріт, які закриваються", а не дослівному – страх перед зменшенням можливостей зі збільшенням віку.

Wabi-Sabi (японська) – "стиль життя, заснований на знаходженні краси у недосконалості всього живого".

Dépaysement (французька) – почуття, що з’являється, коли знаходишся не на Батьківщині.

Duende (іспанська) – містична сила, завдяки якій предмет мистецтва здатен глибоко вразити людину.

Cwtch – обійми, якими людина створює "зону безпеки" для предмета свого кохання.

Що відомо про День рідної мови

Мова – це унікальна культурна спадщина кожної окремої національності на планеті. Тому в Організації Об'єднаних Націй з питань культури (ЮНЕСКО) запровадили Міжнародний день рідної мови.

За даними Вікіпедії, свято з’явилось завдяки Бангладешу. Там 21 лютого 1952 року пакистанська влада жорстоко придушила демонстрацію людей, які протестували проти урядової заборони на використання в країні їхньої рідної бенгальської мови.