Виховна година до Міжнародного дня рідної мови: як круто та весело провести урок для учнів

Джерело:На урок
Міжнародний день рідної мови, який щороку святкують 21 лютого, можна назвати важливим святом, яке неодмінно треба організувати на вищому рівні. Звісно, можна провести для дітей звичний «диктант єдності», але ми знаэмо як зробити цей урок веселим та незабутнім для дітей.
Тож, читайте практичні поради та приклади завдань для проведення виховної години до Дня рідної мови. Ці рекомендації універсальні, ними можна керуватися при роботі зі школярами будь-якого віку.
Читайте також Як легко перейти на українську мову: корисні лайфхаки від мовного омбудсмена
За допомогою креативності та веселих завдань День рідної мови можна провести круто та невимушено.
Спитайте дітей, які мови можна почути в містах України? Нехай діти пригадають хоча б основні. Чи є носії цих мов у класі? Адже іноді діти можуть почути від знайомих не лише українську, а й російську, білоруську, польську та навіть англійську мови.
До основних етнічних груп, що проживають в Україні, відносяться:
Нехай діти покажуть ці області на мапі.
Ребуси дуже подобаються наймолодшим школярам. Адже розгадувати ребуси весело, а до того ж це розвиває кмітливість і дозволяє розширити словниковий запас.
Приклади ребусів до Дня рідної мови:
Тут зашифровано слово "Кравець" / Фото "На урок"
Тут зашифровано прислів'я "Життя прожити – не поле перейти"
Тут зашифровано прислів'я "Хто співає, той журбу проганяє"
А потім ви можете надати кожному учню індивідуальний ребус. І запропонуйте дітям не просто розшифрувати загадку, а ще й написати твір-роздум саме за цим словом чи фразою.
Учні навряд чи запам'ятають від вчителя лекцію з фактами про українську мову. Краще запропонуйте їм самостійно пошукати інформацію в інтернеті, а самі підготуйте кілька запитань.
Вже під час виховної години об’єднайте дітей у кілька команд (залежно від кількості учнів у класі), призначте когось суддею, а самі візьміть на себе роль ведучого.
Серед питань, які можна поставити командам, можуть бути такі:
Це тільки орієнтовні питання, але ви можете додати більше цікавих фактів.
Із учнями середньої та старшої школи можна провести дослідницьку роботу на тему «Якою була українська мова в минулому». Зокрема, варто згадати і про роль Тараса Шевченка та Івана Котляревського у формування сучасної літературної мови. Запропонуйте дітям знайти цікаві факти про українську мову.
Ще один простий та цікавий варіант для пошукової роботи – знайти та скласти перелік найбільш влучних цитат про мову. Попросіть учнів також пояснити свій вибір.
Що впливає на нашу точку зору? Професія, стать, виховання і, звісно, національність, адже кожен народ має унікальний менталітет. Однією з царин, де відмінності проявляються найбільш яскраво, є мова.
Історичні умови завжди впливають на свідомість різних народів та охоплюють різні аспекти світу. Одні мови мають більше дієслів, у інших – більше часових форм, а хтось може приділяти чималу увагу словам ввічливості чи деталям емоцій.
Зазвичай подібні слова складно перекласти іншими мовами. До прикладу, прочитайте з дітьми деякі з них: