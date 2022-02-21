Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь нагадав, що 1 липня 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про корінні народи, який покликаний гарантувати мовні права корінних народів України.

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За його словами, однією з мов корінних народів України, що перебувають під серйозною загрозою зникнення, є кримськотатарська.

Задля її підтримки та демонстрації загальнонаціонального та міжнародного єднання на захист корінного народу, що зазнає цілеспрямованих репресій та переслідувань з боку російської окупаційної влади, традиційно відбувається онлайн-диктант кримськотатарською мовою,

– зазначив мовний омбудсмен.

Цього разу диктант присвячений політв'язням Кремля Наріману Джелялову та братам Ахтемовим. Написати диктант можуть усі охочі, незалежно від віку, національності, країни проживання та рівня знання мови.

Коли він пройде та де слухати

Четвертий щорічний онлайн-диктант з кримськотатарської мови ініціює громадська ініціатива Nefes. Його проведуть 21 лютого о 18:00 (о 19:00 за кримським часом) на фейсбук-сторінці Nefes.

Текст читатиме письменниця Сеяре Кокче. Написати диктант можуть усі охочі, незалежно від віку, національності, країни проживання та рівня знання мови.

Головна мета заходу – не перевірити знання правопису кримськотатарської мови, а проявити загальнонаціональне та міжнародне єднання задля її підтримки.

Куди відправляти фото написаного диктанту

Учасники онлайн-диктанту, які не припустилися помилок, будуть нагороджені заохочувальними призами.

Ось головні правила для учасників:

Диктант має бути написаний від руки, розбірливо, латинкою або кириличним письмом (за вашим бажанням).

Після закінчення диктанту у вас буде 1 година, протягом якої вам необхідно надіслати свій текст (фото або скан) на електронну пошту Nefes – qrm.nefes@gmail.com, обов'язково вказавши ім'я, адресу, контактний телефон та посилання на сторінку у фейсбуці.

Роботи, написані нерозбірливим почерком, а також неякісні фото і скан-копії перевірятися не будуть.

Результати будуть оголошені на сторінці Nefes"у Facebook та Instagram (@__.n.e.f.e.s.__) 21 березня 2022 року.

За дві години після написання диктанту, текст буде опублікований на сторінках Nefes у соцмережах. Ми додамо його сюди.

До слова, російський суд незаконно ув'язнив двох кримських татар – Вадима Бектемирова та Зекір'ю Муратова. Їм обом винесли вирок у вигляді 11 років у колонії суворого режиму. Деталі – читайте за посиланням.