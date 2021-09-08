Що відомо про Міжнародний день грамотності
У Тегерані 8 вересня 1965 року відбулась Всесвітня конференція міністрів освіти з ліквідації неграмотності. Після цього було вирішено щорічно проводити День грамотності.
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Мета цього дня – нагадати людям про важливість знань, а також збудити інтерес суспільства до підтримки зусиль, спрямованих на розповсюдження грамотності.
Цікаво, що у 1950 році в половині країн світу 50% або більше дорослого населення (старших 15 років) були неграмотними. На сьогодні така ситуація існує лише у 25 країнах світу, у решті країн рівень неграмотності населення в середньому не перевищує 10%.
Топ-10 країн з найвищим рівнем грамотності (за даними World Population Review):
- Канада;
- Японія;
- Ізраїль;
- Південна Корея;
- Сполучені Штати;
- Об'єднане Королівство;
- Ірландія;
- Австралія;
- Фінляндія;
- Норвегія.
Наразі майже чотири мільярди жителів нашої планети вміють читати й писати. Освічених людей із кожним роком стає все більше й більше, але боротьба з неграмотністю залишається масштабною проблемою.
Як відбувається святкування? 8 вересня щорічно відбувається офіційна церемонія з нагоди Дня грамотності, де присуджуються Міжнародні премії ЮНЕСКО в області грамотності.
Усього дві премії:
- Премія ЮНЕСКО імені Короля Сечжона, яка присуджується за поширення грамотності на рідній мові.
- Премія ЮНЕСКО імені Конфуція, яка теж присуджується за поширення грамотності серед дорослого населення у сільській місцевості та серед молоді, яка не вчиться у школах.
Також День грамотності кожного року присвячений певній темі:
- у 2006 році – "Грамотність забезпечує сталий розвиток";
- у 2007 та 2008 роках – була піднята тема "Грамотність і здоров'я";
- 2009 рік – "Грамотність розширює особисті можливості";
- 2010 – "Значення грамотності для жінок";
- а у 2019 році – "Освіта перетворює життя людей";
- у 2020 році – "Викладання і навчання грамоті в умовах кризи COVID-19 і в наступний період".
А у 2021 році тема – "Грамотність для відновлення і скорочення цифрового розриву".
Правила української мови
Пропонуємо нашим читачам пригадати прості правила української мови. Адже навчитися правильно говорити ніколи не пізно.
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Правила української мови:
- Коли йдеться про вашу участь у змаганнях, слід говорити "беру участь", бо "приймати участь" – калька.
- Запам'ятайте – слово "будь ласка" завжди пишеться окремо. Не треба ніяких дефісів.
- Правильно говорити "протягом дня". Слово "на протязі" означає перебування на різкому струмені повітря, що задуває у щілини.
- Іспит лише "складають", слово "здавати" вживається в інших випадках. Наприклад – здати документи.
- Будівля та будь-що інше можуть бути "розташовані", а не "знаходитися", бо вони не можуть самі себе "знаходити".
Окрім того, не забуваємо про новий правопис, який почав діяти 3 червня 2019 року. Повний текст нової редакції Українського правопису можна прочитати тут.
Новий правопис: що змінилося / Інфографіка 24 каналу
Тест: як добре ви знаєте українську мову
Ну, що – ви готові перевірити власні знання? Тоді стартуємо! Успіху!
Редакція 24 каналу бажає вам багато спілкування і грамотних співрозмовників. Проведіть цей день справді класно та спілкуйтеся українською мовою!