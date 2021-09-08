Що відомо про Міжнаро дний день грамотності

У Тегерані 8 вересня 1965 року відбулась Всесвітня конференція міністрів освіти з ліквідації неграмотності. Після цього було вирішено щорічно проводити День грамотності.

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Мета цього дня – нагадати людям про важливість знань, а також збудити інтерес суспільства до підтримки зусиль, спрямованих на розповсюдження грамотності.

Цікаво, що у 1950 році в половині країн світу 50% або більше дорослого населення (старших 15 років) були неграмотними. На сьогодні така ситуація існує лише у 25 країнах світу, у решті країн рівень неграмотності населення в середньому не перевищує 10%.

Топ-10 країн з найвищим рівнем грамотності (за даними World Population Review):

Канада; Японія; Ізраїль; Південна Корея; Сполучені Штати; Об'єднане Королівство; Ірландія; Австралія; Фінляндія; Норвегія.

Наразі майже чотири мільярди жителів нашої планети вміють читати й писати. Освічених людей із кожним роком стає все більше й більше, але боротьба з неграмотністю залишається масштабною проблемою.

Як відбувається святкування? 8 вересня щорічно відбувається офіційна церемонія з нагоди Дня грамотності, де присуджуються Міжнародні премії ЮНЕСКО в області грамотності.

Усього дві премії:

Премія ЮНЕСКО імені Короля Сечжона, яка присуджується за поширення грамотності на рідній мові.

Премія ЮНЕСКО імені Конфуція, яка теж присуджується за поширення грамотності серед дорослого населення у сільській місцевості та серед молоді, яка не вчиться у школах.

Також День грамотності кожного року присвячений певній темі:

у 2006 році – "Грамотність забезпечує сталий розвиток";

у 2007 та 2008 роках – була піднята тема "Грамотність і здоров'я";

2009 рік – "Грамотність розширює особисті можливості";

2010 – "Значення грамотності для жінок";

а у 2019 році – "Освіта перетворює життя людей";

у 2020 році – "Викладання і навчання грамоті в умовах кризи COVID-19 і в наступний період".

А у 2021 році тема – "Грамотність для відновлення і скорочення цифрового розриву".

Правила української мови

Пропонуємо нашим читачам пригадати прості правила української мови. Адже навчитися правильно говорити ніколи не пізно.

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Правила української мови:

Коли йдеться про вашу участь у змаганнях, слід говорити "беру участь", бо "приймати участь" – калька.

Запам'ятайте – слово "будь ласка" завжди пишеться окремо. Не треба ніяких дефісів.

Правильно говорити "протягом дня". Слово "на протязі" означає перебування на різкому струмені повітря, що задуває у щілини.

Іспит лише "складають", слово "здавати" вживається в інших випадках. Наприклад – здати документи.

Будівля та будь-що інше можуть бути "розташовані", а не "знаходитися", бо вони не можуть самі себе "знаходити".

Окрім того, не забуваємо про новий правопис, який почав діяти 3 червня 2019 року. Повний текст нової редакції Українського правопису можна прочитати тут.



Новий правопис: що змінилося / Інфографіка 24 каналу

Тест: як добре ви знаєте українську мову

Ну, що – ви готові перевірити власні знання? Тоді стартуємо! Успіху!



Редакція 24 каналу бажає вам багато спілкування і грамотних співрозмовників. Проведіть цей день справді класно та спілкуйтеся українською мовою!