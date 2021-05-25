Історія свята

Символічно, що День філологів відзначають саме 25 травня, після Дня слов’янської писемності і культури.

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Попередницею науки філології вважається риторика, яка з'явилася в Стародавній Греції.

Першим філологом називають давньогрецького філософа Ератосфена. Водночас в Україні науку про словесність почали називати філологією аж в 19 столітті.

Відзначати День філолога у світі почали наприкінці 80-х – початку 90-х років. Але в Україні свято набуло популярності пізніше. Це свято також відзначається і в інших пострадянських слов'янських країнах.

Кого треба вітати в День філолога

В цей день, зокрема, вітають вчителів та викладачів мови і літератури, бібліотекарів, лінгвістів, літературознавців та інших людей, які мають філологічну освіту.

Професія філолога – це, перш за все, про любов до слова, повагу до культурних цінностей й бажання дослідити усі незвідані куточки мови.

Філологія – це Філологія перекладається з давньогрецької мови як "любов до слова". Це сукупність гуманітарних наук: мовознавства, літературознавства, фольклористики, джерелознавства, риторики тощо.



Зазвичай, у День філолога проводяться конкурси, олімпіади, літературні вечори та конференції.

Привітання з Днем філолога

Не забудьте привітати філологів з їхнім днем та побажайте їм мотивації й запалу до улюбленої справи.

Привітання з Днем філолога-2021

Слів прекрасних ви майстри,

Культурна підмога,

Нехай легкою буде

Філологам дорога!

Ми вітаємо з вашим днем,

Шлем палкий вам привіт!

Салюти в вашу честь хай лунають

Гучно на весь світ!

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Привітання в День філолога-2021 / Фото "Радіо Максимум"

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День філолога сьогодні.

Що ж мені вам побажати?

Щоб настрій завжди був святковий,

Не хворіти і не страждати!

Помилок ніколи не робити,

Слів розширений запас,

Мову завжди бажаю любити,

І подорожувати не раз!

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Картинка-привітання з Днем філолога-2021 / Фото LifeStyle

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Вітаю з Днем філолога! Пристрасному любителю рідних слів я бажаю в цей день легких наукових досліджень, найвірніших тлумачень і всіляких і грандіозних успіхів в його нелегкій копіткій праці! Нехай кожен день буде маленьким святом!

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Привітання з Днем філолога-2021 / Фото ldubgd.edu.ua

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Філологія – давня і мудра наука. Ви, її служителі, допомагаєте словами жити не статично, бути не просто набором букв, а чарівним шифром, за яким приховані тисячі значень… З Днем філолога! Нехай множаться ваші професійні знання і особисте щастя!

Ще більше привітань з Днем філолога – моєжна знайти у нашому матеріалі.