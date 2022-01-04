День абетки Брайля: як унікальний шрифт змінив життя незрячих

Сьогодні, 4 січня, увесь світ відзначає День абетки Брайля. Це свято стало офіційним з 2019 року, коли рішення про святкування ухвалила Генасамблея Організації Об'єднаних Націй.

Завдяки такому алфавіту люди із вадами зору можуть читати, писати та отримувати важливі знання. Азбука являє собою набір музичних, математичних символів та букв алфавіту, кожна з яких утворена із випуклих крапок.

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Виклики сучасного світу

Для людей з вадами зору життя в замкнутому просторі створює низку проблем в аспекті незалежності та ізоляції. Насамперед для тих, хто покладається на використання дотику, щоб передати свої потреби та отримати доступ до інформації.

У світі близько 1 мільярда людей мають проблеми із зором. 10 мільйонів – зовсім нічого не бачать, а ще 130 мільйонів мають слабкий зір.

Пандемія COVID-19 показала, наскільки важливо виробляти необхідну інформацію у доступних форматах, зокрема шрифтом Брайля та аудіоформатах. Якщо цього не робити, то люди з вадами зору матимуть значно вищий ризик заразитися.

Мета відзначення

Всесвітній день азбуки Брайля відзначається, аби підвищити поінформованість про її значення. Вона є одним із засобів спілкування для повної реалізації прав незрячих та людей з вадами зору.

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Використання азбуки Брайля забезпечує передачу важливої ​​інформації. Крім того, є проявом професіоналізму, незалежності та рівності.

Що таке абетка Брайля Абетка Брайля є тактильним представленням символів за допомогою шести точок, які дозволяють передати всі літери, цифри й навіть музичні, математичні та наукові символи. Вона використовується незрячими й людьми з вадами зору для читання.

Інклюзивна освіта в Україні: головне

На початку минулого навчального року в інклюзивних класах почали навчання понад 25 тисяч школярів. Загалом, майже половина українських шкіл навчає дітей з особливими освітніми потребами.

Крім того, у 2021 році школярі з порушенням зору вже складали зовнішнє незалежне оцінювання з використанням завдань, які надрукували шрифтом Брайля. Тестування провели під час додаткової сесії.

Наприкінці 2021 року уряд затвердив порядок організації інклюзивного навчання в закладах фахової передвищої освіти, який визначає організаційні засади інклюзивного навчання осіб з ООП за очною, заочною та дуальною формами.

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