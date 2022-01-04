Завдяки такому алфавіту люди із вадами зору можуть читати, писати та отримувати важливі знання. Азбука являє собою набір музичних, математичних символів та букв алфавіту, кожна з яких утворена із випуклих крапок.

До теми До Дня незрячих: 5 неймовірно успішних людей з вадами зору

Виклики сучасного світу

Для людей з вадами зору життя в замкнутому просторі створює низку проблем в аспекті незалежності та ізоляції. Насамперед для тих, хто покладається на використання дотику, щоб передати свої потреби та отримати доступ до інформації.

Зверніть увагу! У світі близько 1 мільярда людей мають проблеми із зором. 10 мільйонів – зовсім нічого не бачать, а ще 130 мільйонів мають слабкий зір.

Пандемія COVID-19 показала, наскільки важливо виробляти необхідну інформацію у доступних форматах, зокрема шрифтом Брайля та аудіоформатах. Якщо цього не робити, то люди з вадами зору матимуть значно вищий ризик заразитися.

Мета відзначення

Всесвітній день азбуки Брайля відзначається, аби підвищити поінформованість про її значення. Вона є одним із засобів спілкування для повної реалізації прав незрячих та людей з вадами зору.

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Використання азбуки Брайля забезпечує передачу важливої ​​інформації. Крім того, є проявом професіоналізму, незалежності та рівності.

Що таке абетка Брайля Абетка Брайля є тактильним представленням символів за допомогою шести точок, які дозволяють передати всі літери, цифри й навіть музичні, математичні та наукові символи. Вона використовується незрячими й людьми з вадами зору для читання.

Інклюзивна освіта в Україні: головне

На початку минулого навчального року в інклюзивних класах почали навчання понад 25 тисяч школярів. Загалом, майже половина українських шкіл навчає дітей з особливими освітніми потребами.

Крім того, у 2021 році школярі з порушенням зору вже складали зовнішнє незалежне оцінювання з використанням завдань, які надрукували шрифтом Брайля. Тестування провели під час додаткової сесії.

Наприкінці 2021 року уряд затвердив порядок організації інклюзивного навчання в закладах фахової передвищої освіти, який визначає організаційні засади інклюзивного навчання осіб з ООП за очною, заочною та дуальною формами.

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