Скільки грошей отримав Шкарлет за 2020 рік: декларація міністра освіти про доходи та майно

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в електронній декларації зазначив, що отримав за 2020 рік доходи на суму понад 940 тисяч гривень.
Зокрема, лише зарплата Шкарлета становить 923 612 гривні, натомість гонорари за 2020 рік склали – понад 16 тисяч гривень. А його мама задекларувала 68 275 гривень доходів за минулий рік.
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Шкарлет зазначив у декларації він також має:
- квартиру у Чернігові (76,9 квадратних метрів)
- 113 222 гривень на банківських рахунках,
- 80 тисяч гривень і 50 тисяч доларів готівкою,
- два автомобілі: Toyota Land Cruiser 200 (2011 року випуску) і Mitsubishi Pajero Wagon (2013 року випуску).
А його мати має 8 209 гривень і 200 доларів на банківських рахунках, а також 10 тисяч гривень, 95 тисяч доларів і 65 тисяч євро готівкою. Вона також має квартиру в Києві (60,1 квадратний метр).
Цікаво, за 2019 рік Сергій Шкарлет задекларував 513 тисяч гривень доходів.
Що відомо про призначення Шкарлета міністром
- 25 червня уряд призначив Сергія Шкарлета виконувачем обов'язків міністра освіти і науки.
- А вже 17 грудня 2020 року Верховна Рада проголосувала за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти. Рішення підтримали мінімумом із необхідних голосів – 226.
- Одразу після цього представники партії "Голос" заявили, що помітили кнопкодавство під час голосування. До прикладу, голос Суркіса за Шкарлета зарахували, хоча самого нардепа не було у Раді.
- У січні 2021 року Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження з цього приводу.