Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в електронній декларації зазначив, що отримав за 2020 рік доходи на суму понад 940 тисяч гривень.

Зокрема, лише зарплата Шкарлета становить 923 612 гривні, натомість гонорари за 2020 рік склали – понад 16 тисяч гривень. А його мама задекларувала 68 275 гривень доходів за минулий рік.

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Шкарлет зазначив у декларації він також має:

квартиру у Чернігові (76,9 квадратних метрів)

113 222 гривень на банківських рахунках,

80 тисяч гривень і 50 тисяч доларів готівкою,

два автомобілі: Toyota Land Cruiser 200 (2011 року випуску) і Mitsubishi Pajero Wagon (2013 року випуску).

А його мати має 8 209 гривень і 200 доларів на банківських рахунках, а також 10 тисяч гривень, 95 тисяч доларів і 65 тисяч євро готівкою. Вона також має квартиру в Києві (60,1 квадратний метр).

Цікаво, за 2019 рік Сергій Шкарлет задекларував 513 тисяч гривень доходів.

Що відомо про призначення Шкарлета міністром