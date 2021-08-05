Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду. За даними Міносвіти, Україна стала 100 країною, яка підтримала положення цього документа.
До теми Чи будуть у школах уроки сексуального виховання: відповідь Шкарлета
Міністр освіти Сергій Шкарлет наголосив, що Декларація містить певні зобов'язання, щоб попередити і зреагувати на напади на навчальні заклади, а також уникнути їх використання у військових цілях в умовах збройного конфлікту.
"Ці заходи сприятимуть подоланню негативних наслідків у забезпеченні прав дітей на освіту", – додав він.
Що передбачає Декларацію про безпеку шкіл
У пояснювальній записці до документа зазначено план заходів для створення умов безпечного навчання у період збройного конфлікту на Донбасі.
Зокрема декларація передбачає:
- створення системи моніторингу нападу на заклади освіти,
- забезпечення захисту шкіл від нападів та їх відновлення у разі пошкодження;
- забезпечення безперервності навчання;
- впровадження в освітню політику чутливих до конфліктів інструментів;
- забезпечення системності підходів до захисту освіти в умовах збройного конфлікту;
- перегляд механізму раннього попередження та евакуації учнів та вчителів у разі нападу або ризику нападу на школу;
- забезпечення психологічного супроводу та програм психоемоційної підтримки для учасників освітнього процесу;
- забезпечення підключення шкіл в сільській місцевості до інтернету;
- забезпечення педпрацівників необхідними технічними засобами для організації дистанційки тощо.
До слова, уряд на засіданні також затвердив постанову про одноразову допомогу у розмірі 2 тисяч гривень кожному школяреві з багатодітної малозабезпеченої сім’ї. Виплати отримають 145 тисяч дітей. Деталі – читайте тут.