Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду. За даними Міносвіти, Україна стала 100 країною, яка підтримала положення цього документа.

До теми Чи будуть у школах уроки сексуального виховання: відповідь Шкарлета

Міністр освіти Сергій Шкарлет наголосив, що Декларація містить певні зобов'язання, щоб попередити і зреагувати на напади на навчальні заклади, а також уникнути їх використання у військових цілях в умовах збройного конфлікту.

"Ці заходи сприятимуть подоланню негативних наслідків у забезпеченні прав дітей на освіту", – додав він.

Що передбачає Декларацію про безпеку шкіл

У пояснювальній записці до документа зазначено план заходів для створення умов безпечного навчання у період збройного конфлікту на Донбасі.

Зокрема декларація передбачає:

створення системи моніторингу нападу на заклади освіти,

забезпечення захисту шкіл від нападів та їх відновлення у разі пошкодження;

забезпечення безперервності навчання;

впровадження в освітню політику чутливих до конфліктів інструментів;

забезпечення системності підходів до захисту освіти в умовах збройного конфлікту;

перегляд механізму раннього попередження та евакуації учнів та вчителів у разі нападу або ризику нападу на школу;

забезпечення психологічного супроводу та програм психоемоційної підтримки для учасників освітнього процесу;

забезпечення підключення шкіл в сільській місцевості до інтернету;

забезпечення педпрацівників необхідними технічними засобами для організації дистанційки тощо.

До слова, уряд на засіданні також затвердив постанову про одноразову допомогу у розмірі 2 тисяч гривень кожному школяреві з багатодітної малозабезпеченої сім’ї. Виплати отримають 145 тисяч дітей. Деталі – читайте тут.