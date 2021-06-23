Профорієнтаторка та експертка ГС "Освіторія" Ірина Плешакова пояснила, що робитиме вчитель майбутнього, про які освітні тренди треба знати педагогам і чому штучний інтелект – не конкурент освітянам.

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Експертка переконана, що освіту захоплять IT-технології та ще 4 супертренди. Зокрема:

Сфера IT відкриє для освіти нові можливості

З розвитком технологій в освіті все частіше використовують різні інструменти навчання із застосуванням ІТ: онлайн-курси, симулятори, тренажери, ігрові онлайн-світи тощо.

Це відкриває нові можливості. Адже учні не просто засвоюють необхідні знання, а й розвивають уміння працювати з інформацією. Також вони вчитимуться входити у продуктивний стан свідомості, що дасть можливість краще концентруватися,

– вважає Ірина Плешакова.

На освіту чекає індивідуалізація

З роками освіта все більше ставатиме індивідуальною. Зникне потреба підлаштовуватися під загальний розклад та побажання групи, а процес навчання легко буде адаптувати до запитів конкретного учня.

Адже, навчаючи індивідуально, можна обрати формат навчання та його темп, сконцентруватися на дуже вузькій темі тощо.

Роль дистанційних шкіл та університетів закріпиться

Чудово, що курси багатьох престижних вишів уже зараз можна прослухати онлайн з будь-якої точки світу. У майбутньому такі дистанційні школи та університети стануть рівноправною альтернативою традиційній очній освіті.



Дистанційне навчання / Фото НУШ

Також, на думку експертки, все частіше використовуватимуть ігрові форми навчання, оскільки гра дає змогу ефективніше досліджувати обраний предмет.

Ефективнішими будуть реальні проєкти та стартапи

Учні та студенти майбутнього більше не будуть п’ять років вивчати теоретичні дисципліни. Освіта ставатиме предметнішою та практико-орієнтованою.

Це означає, що акцент зміститься з теорії на реальні проєкти тих, хто навчається, у тому числі і їхні стартапи. Окрім цього, розвиваються форми, в яких студент може одночасно навчатися та працювати,

– додає Ірина.

Long Life Learning: навчання упродовж життя

З часом освіта перестане бути етапом на початку самостійного життя, а стане безперервним процесом упродовж усього життя.

Зараз застаріває поняття "професія", йому на зміну приходить гнучкий набір навичок і компетенцій, необхідний для вирішення певних завдань. Це треба буде доповнювати та оновлювати.

Топ-12 можливостей для освітян у майбутньому:

створення освітніх траєкторій,

супровід учня з освітньою траєкторією,

розробка онлайн-курсів,

розробка і супровід освітніх онлайн-платформ,

організація проєктної роботи,

розробка ігропрактичних інструментів і методик,

проведення ігрових освітніх заходів,

розробка віртуальних світів для навчання,

розвиток метакомпетенцій: командна робота, системне мислення, ощадливе виробництво,

розвиток когнітивних здібностей: пам’ять, швидкість читання, концентрація,

навчання продуктивних станів свідомості,

розробка програм навчання та перенавчання дорослих.

Освітні професії майбутнього

Розробник інструментів навчання станів свідомості

Ця професія з’явиться після 2020 року. Такий фахівець буде створювати програми та устаткування для навчання користувачів продуктивних станів свідомості (висока концентрація, розслаблення, підвищені творчі здібності тощо).

Наприклад, компанія Wild Divine продає пристрої та програми з навчання користувачів концентрації, релаксації та усвідомленості.

Ігропедагог та ігромайстер

Професія ігропедагога також з’явиться після 2020 року. Фахівець буде створювати освітні програми на основі ігрових методик, виступати ігровим персонажем. У деяких школах такі люди замінить традиційного вчителя.

Водночас ігромайстер буде розробляти та організовувати навчальні ігри (ділові, історичні, фантастичні), а також супроводжувати їх з використанням симуляторів.

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Додамо, що останнім часом гейміфікація стала помітним трендом. Ще у 2013 році на освітньому порталі Coursera з’явився курс “Комп’ютерні ігри та навчання”.

Розробник освітніх траєкторій

Така людина створює "маршрут" навчання нових фахівців із курсів, що пропонують освітні заклади тощо. На їхній основі він буде розробляє освітню траєкторію із урахуванням психотипу, здібностей і цілей окремої людини.

Організатор проєктного навчання

Така людина формуватиме і організовуватиме освітні програми, центром яких є підготовка та реалізація проєктів із соціальної сфери, а вивчення теорії – необхідною підтримуючою діяльністю.

Тьютор

Ця професія вже набуває популярності. Це педагог, який супроводжує індивідуальний розвиток учня у рамках предметів, опрацьовує індивідуальні завдання, рекомендує траєкторію кар’єрного розвитку тощо.

Ментор стартапів

Ця людина буде супроводжувати команди нових стартапів. Навчатє їх на прикладі власних проєктів ведення підприємницької діяльності. На Заході ця професія вже існує, а в Україні лише набуває популярності.

Координатор освітньої онлайн-платформи

Він буде працювати в освітньому закладі або в незалежному освітньому проєкті та буде:

володіти компетенціями в онлайн-педагогіці,

супроводжувати підготовку онлайн-курсів із конкретних дисциплін,

організовувати й просувати курси або типові освітні траєкторії,

модерувати спілкування викладачів і студентів у рамках курсів тощо.

Які освітні професії будуть популярними до 2029 року

Середня школа

Вчителі спеціальної освіти, які навчають академічних, соціальних та життєвих навичок учнів середніх шкіл із ООП.

Кар’єрні консультанти, зокрема, тьютор, ментор, педагог, який супроводжує індивідуальний розвиток учнів тощо.

Старша школа

Викладачі мистецтв, акторської майстерності та музики.

Викладачі права

Self-Enrichment Teachers: вчителі, які підбирають індивідуальні програми з саморозвитку, самозбагачення і відпочинку.

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