Сергій Шкарлет заявив, що регіони мають достатньо залишків освітньої субвенції, які можуть використати на організацію дистанційного навчання у школах. У МОН повідомили, що станом на 1 липня у місцевих бюджетах сформувались залишки цьогорічної освітньої субвенції у розмірі 7,776 мільярда гривень.

Про це йдеться на сайті Міністерство освіти і науки.

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У відомстві також додали, що ще у січні залишалося майже 3,4 мільярда гривень залишків освітньої субвенції з 2019 року.

МОН каже, що залишки коштів за освітньою субвенцією зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів. І вони можуть бути спрямовані на будь-які напрями, що стосуються оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти. Зокрема, і дистанційну освіту.

"Оскільки у новому навчальному році в Україні будуть так звані "червоні зони" епідемічної небезпеки поширення COVID-19, де навчання буде переводитись дистанційно, МОН рекомендує місцевій владі використовувати зекономлені кошти насамперед на забезпечення проведення дистанційного навчання, зокрема і на заохочення вчителів та оновлення навчального обладнання шкіл", – додають у відомстві.

Додамо, що раніше МОН надала школам рекомендації до 1 вересня, у яких йдеться про те, що школам варто бути готовими до дистанційного навчання. Як його проводити – читайте тут.