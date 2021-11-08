Де вакциновано найбільше вчителів та скільки шкіл працює дистанційно: оновлені дані МОН

Сергій Шкарлет оприлюднив оновлені дані щодо статистики щеплення від COVID-19 серед вчителів. Станом на 8 листопада в Україні вакциновано принаймні однією дозою майже 93% освітян.

Водночас двома дозами щеплено вже понад 492 тисяч працівників шкіл, а це 76,2% від загальної кількості вчителів.

До теми В Одесі 850 невакцинованих працівників шкіл відсторонять від роботи

Де вакциновано найбільше вчителів

Найбільше вакцинованих хоча б однією дозою працівників шкіл у:

Хмельницькій області – 99%;

Миколаївській області – 97,5%;

Київській області – 97,4%;

Харківській області – 96,8%;

Донецькій області – 96%.

Скільки шкіл на дистанційці та канікулах

Наразі дистанційно працюють понад 7,3 тисячі шкіл в Україні. Найбільше їх на Одещині – 668 шкіл та Волині – 547 шкіл.

Водночас деякі школи в регіонах червоної зони, досягли показника вакцинації у 100% серед освітян та працюють у звичному режимі – таких майже 2,7 тисячі шкіл,

– заявив Шкарлет.

На канікулах перебуває майже тисяча шкіл, найбільше таких на Харківщині – 285, Рівненщині – 213 та Миколаївщині – 113.

Очно продовжують працювати понад 5,3 тисячі шкіл. Рекордна кількість таких на Вінниччині – 640, Тернопільщині – 632, Закарпатті – 575.

До теми Очно чи дистанційно: як навчатимуться школярі з 8 листопада в регіонах червоної зони

Зазначимо, що вчителі, які відмовляються робити щеплення проти COVID-19, будуть відсторонені від роботи з 8 листопада. Водночас ті педагоги, які вже щепилися однією дозою вакцини, і надалі працюватимуть у школах.

Текст публікації Сергій Шкарлета:

За оперативними даними, на сьогодні принаймні однією дозою вакциновано майже 93% працівників. Двома дозами щеплено понад 492 тис. працівників закладів загальної середньої освіти, або 76,2%.

Найбільшу кількість вакцинованих хоча б однією дозою працівників шкіл демонструють: Хмельницька область – 99%; Миколаївська – 97,5%; Київська – 97,4%; Харківська – 96,8%; Донецька – 96%.

За дистанційною формою навчання працюють понад 7,3 тисячі шкіл. Найбільше таких на Одещині – 668 та Волині – 547. Водночас деякі школи в червоній зоні досягли показника вакцинації у 100% серед освітян та працюють у звичному режимі. Таких майже 2,7 тисячі.

На канікулах перебуває майже тисяча шкіл, найбільше таких на Харківщині – 285, Рівненщині – 213 та Миколаївщині – 113. Очно продовжують працювати понад 5,3 тисячі шкіл. Рекордна кількість таких на Вінниччині – 640, Тернопільщині – 632, Закарпатті – 575.

Вкотре хочу наголосити: вакцинація – єдиний і найдієвіший спосіб знизити ризики захворювання на COVID-19 та убезпечити себе від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби.