Водночас двома дозами щеплено вже понад 492 тисяч працівників шкіл, а це 76,2% від загальної кількості вчителів.

До теми В Одесі 850 невакцинованих працівників шкіл відсторонять від роботи

Де вакциновано найбільше вчителів

Найбільше вакцинованих хоча б однією дозою працівників шкіл у:

Хмельницькій області – 99%;

Миколаївській області – 97,5%;

Київській області – 97,4%;

Харківській області – 96,8%;

Донецькій області – 96%.

Скільки шкіл на дистанційці та канікулах

Наразі дистанційно працюють понад 7,3 тисячі шкіл в Україні. Найбільше їх на Одещині – 668 шкіл та Волині – 547 шкіл.

Водночас деякі школи в регіонах червоної зони, досягли показника вакцинації у 100% серед освітян та працюють у звичному режимі – таких майже 2,7 тисячі шкіл,

– заявив Шкарлет.

На канікулах перебуває майже тисяча шкіл, найбільше таких на Харківщині – 285, Рівненщині – 213 та Миколаївщині – 113.

Очно продовжують працювати понад 5,3 тисячі шкіл. Рекордна кількість таких на Вінниччині – 640, Тернопільщині – 632, Закарпатті – 575.

До теми Очно чи дистанційно: як навчатимуться школярі з 8 листопада в регіонах червоної зони

Зазначимо, що вчителі, які відмовляються робити щеплення проти COVID-19, будуть відсторонені від роботи з 8 листопада. Водночас ті педагоги, які вже щепилися однією дозою вакцини, і надалі працюватимуть у школах.

Цікаво, що у Херсоні вчителів не відсторонюватимуть від роботи. Там вирішили, щоб на час карантину ці педагоги навчали учнів дистанційно. Проте така позиція міської влади не відповідає нормам наказу МОЗ, адже дистанційна форма роботи там не передбачена.

Текст публікації Сергій Шкарлета:

За оперативними даними, на сьогодні принаймні однією дозою вакциновано майже 93% працівників. Двома дозами щеплено понад 492 тис. працівників закладів загальної середньої освіти, або 76,2%.

Найбільшу кількість вакцинованих хоча б однією дозою працівників шкіл демонструють: Хмельницька область – 99%; Миколаївська – 97,5%; Київська – 97,4%; Харківська – 96,8%; Донецька – 96%.

За дистанційною формою навчання працюють понад 7,3 тисячі шкіл. Найбільше таких на Одещині – 668 та Волині – 547. Водночас деякі школи в червоній зоні досягли показника вакцинації у 100% серед освітян та працюють у звичному режимі. Таких майже 2,7 тисячі.

На канікулах перебуває майже тисяча шкіл, найбільше таких на Харківщині – 285, Рівненщині – 213 та Миколаївщині – 113. Очно продовжують працювати понад 5,3 тисячі шкіл. Рекордна кількість таких на Вінниччині – 640, Тернопільщині – 632, Закарпатті – 575.

Вкотре хочу наголосити: вакцинація – єдиний і найдієвіший спосіб знизити ризики захворювання на COVID-19 та убезпечити себе від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби.