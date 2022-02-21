24 канал зібрав інформацію про те, в яких містах школи відновили очне навчання для учнів усіх класів, а в яких – продовжили онлайн-навчання

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Де учні повернулися за парти з 21 лютого

Одеса – з 21 лютого учні одеських шкіл вийшли на очне навчання, повідомляє міська рада. Для учнів 1 – 11 класів також лишається альтернатива: діти можуть вчитися онлайн, якщо батьки напишуть відповідну заяву.

– з 21 лютого учні одеських шкіл вийшли на очне навчання, повідомляє міська рада. Для учнів 1 – 11 класів також лишається альтернатива: діти можуть вчитися онлайн, якщо батьки напишуть відповідну заяву. Житомир – з 21 лютого учні 1 – 11 класів житомирських шкіл повертаються до очного навчання. Міська рада повідомила, що статистика захворювань на коронавірус та ГРВІ серед дітей пішла на спад, тож для учнів відновлюють очне навчання.

– з 21 лютого учні 1 – 11 класів житомирських шкіл повертаються до очного навчання. Міська рада повідомила, що статистика захворювань на коронавірус та ГРВІ серед дітей пішла на спад, тож для учнів відновлюють очне навчання. Черкаси – із 21 лютого учні черкаських шкіл повертаються до звичайного режиму навчання. Про це повідомила заступниця міського голови Анастасія Чубіна у фейсбуці.

– із 21 лютого учні черкаських шкіл повертаються до звичайного режиму навчання. Про це повідомила заступниця міського голови Анастасія Чубіна у фейсбуці. Полтава – у місті з понеділка, 21 лютого, знімають карантинні обмеження на відвідування шкіл. Там припиняється дистанційне навчання для усіх класів у всіх школах. Учні виходять на очні заняття у приміщеннях закладів освіти.

– у місті з понеділка, 21 лютого, знімають карантинні обмеження на відвідування шкіл. Там припиняється дистанційне навчання для усіх класів у всіх школах. Учні виходять на очні заняття у приміщеннях закладів освіти. Кам’янець-Подільський – у цьому місті на Хмельниччині вирішили відновити очне навчання у школах з понеділка, 21 лютого. Все завдяки зменшенню кількості хворих на COVID-19 серед дітей та педагогів.

– у цьому місті на Хмельниччині вирішили відновити очне навчання у школах з понеділка, 21 лютого. Все завдяки зменшенню кількості хворих на COVID-19 серед дітей та педагогів. Суми – онлайн навчання для учнів 5 – 11 класів тривало до 19 лютого, повідомила місцева комісія ТЕБ і НС. Тож, вже з 21 лютого у школах – очне навчання (початкова школа повернулася за парти ще 14 лютого).

Де учнів навчають очно з 14 лютого

Додамо, що в багатьох містах школи відновили очне навчання ще з 14 лютого. Зокрема:

Львів

Дніпро

Рівне

Миколаїв

Чернігів

Чернівці

Волинь

Хмельницький

Де продовжили дистанційку

Херсон – у школах міста дистанційне навчання для учнів 5 – 11 класів продовжили до 24 лютого. Водночас учні 1 – 4 та 11 класів вчаться очно з 17 лютого, передає міська рада.

– у школах міста дистанційне навчання для учнів 5 – 11 класів продовжили до 24 лютого. Водночас учні 1 – 4 та 11 класів вчаться очно з 17 лютого, передає міська рада. Запоріжжя – відповідно до рішення місцевої комісії з питань ТЕБ та НС, дистанційне навчання для учнів 5 – 11 класів цього тижня (з 21 до 25 лютого) продовжується, повідомив заступник міського голови Анатолій Васюк. Учні 1 – 4 класів повернулися за парти.

– відповідно до рішення місцевої комісії з питань ТЕБ та НС, дистанційне навчання для учнів 5 – 11 класів цього тижня (з 21 до 25 лютого) продовжується, повідомив заступник міського голови Анатолій Васюк. Учні 1 – 4 класів повернулися за парти. Ужгород – дистанційне навчання для учнів 5 – 11 класів у місті продовжили ще на тиждень – до 25 лютого. Водночас з 21 лютого дозволили проводити індивідуальні заняття у мистецьких школах та тренування на відкритому повітрі вихованців ДЮСШ.

Коронавірус в Україні! За минулу добу, 20 лютого, в Україні зафіксували 13 562 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, серед них – 1 254 дітей. Водночас зменшилась кількість госпіталізованих: 1 886 осіб проти 3 172 хворих, яких поклали до лікарні днем раніше. Статистика захворювань на COVID-19 по областях – у статті.