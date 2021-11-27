Зазвичай в інших країнах навчання дітей до 10 – 11 років не переводять в онлайн-формат. Адже дітям у такому віці потрібна соціалізація та очне навчання у школі.

До теми Учні 11 тисяч шкіл повертаються до очного навчання: чи варто хвилюватися про здоров’я дітей

Як працюють школи за кордоном

Болгарія: перед уроками діти роблять тест на COVID-19

У цій країні локдаун розпочався 20 жовтня. Середня та старша школа поки на дистанційному навчанні, а ось учні початкової школи повернулися до класів 8 листопада, хоча загальна ситуація з коронавірусом все ще погіршується.

Проте освітяни переконані, що навчати дітей читати, писати, рахувати, привчати до шкільних правил дуже важливо очно. Також учні початкової школи ще не здатні займатися самостійно, тому їхні батьки опиняються перед вибором – працювати чи забезпечувати дітей освітою. Тож очне навчання для малечі спрощує життя їхнім родинам.

Уряд країни уклав договори з двома болгарськими медичними компаніями, які надали початковим школам 400 тисяч тестів на COVID-19. Перевірки проводять вчителі двічі на тиждень, до початку занять.

Для маленьких учнів обрали найменш травматичний спосіб тестування: аналіз слини. Ті родини, які не погодилися на регулярне тестування дітей, мають перевести їх на дистанційне навчання.

Норвегія: діти втрачають мотивацію після дистанційки

У Норвегії вважають, що менший учень, то більше йому потрібен вплив особистості вчителя та його фізична присутність поруч. І спираються у цьому на науку.

Адже нещодавно оприлюднене норвезько-американське дослідження виявило, як дистанційне навчання впливає на школярів 6 – 11 років. Що ж показало дослідження:

В учнів початкової школи мотивація до навчання дещо знизилася за час дистанційного навчання. Але вона значно погіршилася в тих дітей, у яких вже була зниженою до онлайну.

Натомість діти до 10 років налаштовані на живе спілкування, встановлення стосунків, копіювання прикладів поведінки дорослих, вивчення нових соціальних ролей. Досвід навчання вдома зменшує бажання ходити до школи.

Учні, які вже й так насторожено ставилися до занять, після дистанційного навчання не мали емоційної залученості навіть коли поверталися до класів. І це загрожує зниженням шкільної успішності згодом.

Дослідники дійшли висновку: для найменших учнів, які вже мали якісь проблеми з навчанням, закриття шкіл на локдауні може з часом призвести до цілковитої втрати інтересу.

Латвія: змішане навчання – лише для підлітків

У цій країні локдаун завершився 15 листопада. Утім, до 11 січня 2022 року там ще триває режим надзвичайного стану.

До того очно навчалися лише початкові школи, адже учням цього віку важко зосередитися біля моніторів. Решта школярів були на дистанційці. Тепер учні повертаються в класи, проте школи самі вирішують, коли працювати очно.

Підлітків від 11 років можна на тиждень щомісяця переводити на онлайн-навчання, тобто для них передбачене змішане навчання. Водночас маленьких школярів заборонено переводити на дистанційку без надзвичайних приводів.

Франція: знов у масках

У цій країні ситуація була донедавна стабільною. Діти ходили до школи. У вересні 2021 року в початкових школах навіть скасували носіння захисних масок (їх використовують лише на перервах та у їдальні).

Утім, з 15 листопада епідемічна ситуація у Франції знову погіршилася, повідомляє The Tribune. Тому діти від 6 років мають носити маски у школі: і на перервах, і під час навчання. Також щогодини проводять провітрювання класів.

Філіппіни: забули, що таке парти

У цій країні учні всіх класів з понеділка, 15 листопада, лише повернулися до шкіл після 20 місяців (півтора року) дистанційного навчання. Школи не працювали з березня 2020 року. Філіппіни – остання країна, яка завершила локдаун, що розпочався торік.

Тепер вчителі перевіряють рівень знань учнів після повернення до шкіл і не задоволені ним та ставленням учнів до навчання. Освітяни побоюються, що чимало дітей покинуть школу.

Якщо у Франції учні початкової школи першими підпадають під ослаблення вимог карантину, то у Філіппінах – навпаки. Дітей до 10 років не пускали з батьками в магазини та кафе. Чому? Бо вважалося, що вони неправильно носять захисні маски, ще не можуть відповідально дотримуватися вимог соціальної дистанції. Це правило скасували лише днями.

Швеція: немає доказів, що це потрібно

Початкові школи залишалися відкритими протягом усієї пандемії. Агентство громадської охорони здоров’я країни заявило: "Немає наукових доказів того, що закриття початкових шкіл могло б мати якийсь суттєвий вплив на пандемію".

Там уряд дозволив місцевій владі вирішувати, які школи закривати, навіть якщо там є випадки коронавірусу. Лише інфіковані та хворі школярі мають залишатися вдома.

Наразі у Швеції заборонено збиратися понад вісім осіб заради дотримання соціальної дистанції. Але на школи це правило не поширюється. На період карантину заборонені лише масові заходи в актових та спортивних залах.

До слова, Міжнародні організації ЮНІСЕФ та ВООЗ закликають відкрити школи в Україні. Вони запевняють, що заклади освіти мають закриватися на карантин останніми і відкриватися найпершими. За їх даними, учні початкових та середніх класів не є основними розповсюджувачами вірусу.

Які міста відновили очне навчання в Україні:

Київ

Чернівці

Черкаси

Миколаїв

Рівне

Львів

Івано-Франківськ

Житомир

Харків

Одеса

Зазначимо, що в інших областях навчання у школах частково відбувається очно (де вакциновано 100% працівників), частково в онлайн-режимі.