В яких містах продовжили дистанційку в школах, а де відновили очне навчання: перелік

В Україні школи в багатьох містах учні вже кілька тижнів на дистанційному навчанні. Але ситуація з коронавірусом дещо стабілізувалася, тому у деяких містах школярі почали вихдити на очне навчання.

З урахуванням епідситуації на місцях регіони приймають рішення про те, чи повертати учні повернутися за парти. 24 канал зібрав інформацію про те, в яких містах школи продовжили онлайн-навчання, а в яких – відновили очне навчання.

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Де школи продовжили дистанційку

Одеса

Всі школи Одеси продовжили дистанційну форму навчання ще на тиждень – до 20 лютого. Про це повідомила директорка Департаменту освіти Олена Буйневич у фейсбуці.

За її словами, 12% дітей, за даними опитування батьків, хворіють на ГРВІ чи коронавірус. Окрім того, є хворі у 14% родин учнів.

Херсон

У школах Херсонщини продовжили дистанційне навчання для учнів 5 – 11 класів до 24 лютого. Водночас учні 1 – 4 класів будуть вчитися онлайн до 16 лютого, далі рішення про форму навчання – за місцевою владою. Таке рішення прийняла регіональна комісія ТЕБ та НС, передає міська рада.

Ужгород

Школярі 5 – 11 класів поки що продовжать навчатися дистанційно. Таке рішення прийняли сьогодні на засіданні протиепідемічної комісії. Водночас, як повідомили в Ужгородській міській раді, учні 1 – 4 класів в Ужгороді із понеділка, 14 лютого, повертаються до очного навчання.

Суми

У Сумах онлайн навчання для учнів 5 – 11 класів продовжили ще на тиждень – до 19 лютого. Таке рішення прийняли в місцевій комісії ТЕБ і НС через складну епідситуацію. Водночас початкова школа з понеділка, 14 лютого, повертається до очного навчання.

Полтава

Раніше керівникам шкіл рекомендували запровадити дистанційку на два тижні, тож учні старших класів у Полтаві навчатимуться онлайн до 26 лютого, передає видання “Полтавщина”.

Начальниця управління освіти Оксана Трибрат уточнила, що директорам рекомендували перейти на дистанційне навчання хоча б до 19 лютого, а далі орієнтуватися по ситуації із захворюваністю Учні 1 – 4 класів продовжують відвідувати школи очно.

В яких містах школи відновили очне навчання

Деякі міста за минулий тиждень прийняли рішення запровадити очне навчання у школах, бо в них зменшилася кількість хворих на COVID-19 через учнів та вчителів.

Львів

У всіх львівських школах від понеділка, 14 лютого, відновили очне навчання. Відповідне рішення ухвалила міська комісія надзвичайних ситуацій. Воно поширюється також на роботу мистецьких шкіл, секцій і гуртків.

Водночас у міськраді кажуть, що переведення учнів на ту чи іншу форму навчання є індивідуальним у кожному освітньому закладі. Тобто директори самі вирішують, чи перевести учнів на дистанційне навчання. Рішення має базуватися на тому, скільки інфікованих коронавірусом є серед учнів і викладачів.

Дніпро

З 14 лютого учні 1 – 11 класів шкіл Дніпра повернулися до звичайного режиму навчання, передає Департамент гуманітарної політики міськради.

Очне навчання у місті проходитиме з дотриманням протиепідемічних заходів. Зокрема, відвідувати школу заборонено, коли на самоізоляції через контакт з хворим на COVID-19 перебуває більш як 50% учнів чи вчителів.

Також освітній процес в окремих класах або закладах освіти призупиняється у разі захворювання на грип та/або ГРВІ більше, ніж 20 % дітей в одному класі від їхньої чисельності.

Рівне

14 лютого рівненські школярі 1 – 11 класів повертаються до очної форми навчання, так вирішила комісія з питань ТЕБ та НС, передає міськрада. У разі підвищеного рівня захворюваності учнів в окремих класах, рішення про форму навчання приймати самостійно школа. Станом на 10 лютого рівень захворюваності серед школярів Рівного становив 8%.

Миколаїв

У Миколаєві з 14 лютого учні 5 – 11 класів повернулися на очне навчання. “Учні старших класів два тижні навчалися дистанційно, контактів не було, тому вони всі починають навчання в очному режимі", – підтвердила чиновниця з управління освіти Світлана Макарова “Суспільному”.

Чернігів

Поступово школи Чернігова повертають до звичного навчання, передає управління освіти міської ради. Так, з понеділка усі школярі навчатимуться очно. Лише учні шкіл № 16, 3, 13 вчитимуться дистанційно. Усі інші заклади працюють у звичному форматі, крім окремих класів, які перебувають на самоізоляції.

Чернівці

За останній тиждень у Чернівцях на 25% менше випадків захворювання на коронавірус серед дітей. Тож, школи відновлюють очне навчання вже з понеділка, 14 лютого. Відповідне рішення було прийняте на засіданні комісії ТЕБ та НС, повідомляє "Чернівецький промінь".

Волинь

На Волині відновили очне навчання у 545 школах області. У Луцькій громаді після двох тижнів уроків онлайн усі 38 шкіл повернулися до очного формату навчання, повідомляє "Суспільне". Проте через захворюваність на ГРВІ досі вчаться дистанційно учні 12 шкіл та через випадки коронавірусу – учні ще чотирьох закладів.

Хмельницький

У Хмельницькому міський оперативний штаб з питань запобігання занесенню та поширенню COVID-19 прийняв рішення про відновлення очного навчання в усіх школах громади з понеділка, 14 лютого.

Підставою для прийняття такого рішення була тенденція до зменшення кількості захворювань серед школярів.

Водночас у Шепетівській громаді на Хмельниччині продовжили дистанційне навчання до 25 лютого у школах, закладах позашкільних закладах та відділеннях дитячо-юнацької спортивної школи.