Через жовту зону більшість українських шкіл не зможуть працювати очно в умовах жовтої зони карантину, бо там не вакциновано достатньо працівників.

До теми Уряд дозволив школам переходити на дистанційне навчання

Де школи перейшли на дистанційне навчання

Львів

Джерело: наказ Департаменту освіти Львівської ОДА

У Львівській області на дистанційку перевели понад 85% шкіл. У такій формі продовжують навчання учні 5 – 11 класів у школах, де рівень вакцинації від COVID-19 не досяг 80%.

Повідомляється, що з 23 вересня через жовту зону учні та студенти припинили відвідування навчальних закладів, крім початкових класів та вихованців садочків. Також в нормальному режимі працюють навчальні заклади, в яких понад 80% персоналу вакциновано від COVID-19.

Миколаїв

Джерело: "Суспільне"

З 24 вересня 125 із понад 500 шкіл Миколаївської області навчатимуть дистанційно. Там відсоток вакцинованих вчителів не сягнув 80%, каже директорка департаменту освіти і науки Алла Веліховська.

Проте в області й надалі 1 – 4 класи та вихованці дитсадків навчатимуться у звичайному режимі, а 5 – 11 класи 125 шкіл перешли на дистанційку.

Закарпаття

Джерело: "Суспільне"

244 школи Закарпаття від 23 вересня перейшли на дистанційне навчання. Це сталося через те, що там не вакциновані 80% колективу, а в Україні почала діяти "жовта" зона карантину.

Водночас в самому Ужгороді станом на 23 вересня у звичному режимі працювали всі заклади. До того ж, таке правило про рівень вакцинації не стосується початкових класів, спецшкіл і дитячих садків.

В області кажуть, що наразі 332 навчальні заклади Закарпаття працюють у звичному режимі. На дистанційному навчанні – майже 250 шкіл. Однак до 27 вересня, сподіваються, кількість може зменшитися, якщо 80% колективу будуть вакциновані.

Волинь

Джерело: фейсбук Волинської ОДА

На Волині майже половина шкіл частково перейшли на дистанційне навчання. Учні 5 – 11 класів 286 шкіл області навчаються онлайн. Проте 302 школи подолали бар'єр у 80% вакцинованих освітян і продовжують працювати очно.

Не працюють очно сьогодні усі навчальні заклади в Мар'янівській, Велицькій, Головненській, Дубечненській, Любомльській, Рівненській, Шацькій і Пороміській громадах,

– сказала керівниця управління освіти Людмила Плахотна.

Також відомо, що від початку цього навчального року на коронавірус у Волинській області захворіли 117 школярів та 73 працівники освіти. Продовжують зараз хворіти 108 дітей.

Чернівці

У Чернівецькій області майже пів сотні шкіл від 23 вересня не вийшли на очне навчання. Зокрема, учнів 5 – 11 класів перевели на дистанційку, бо рівень вакцинації колективів у цих закладах не досяг 80%.

Наразі у Чернівецькій області майже 300 шкіл здійснюватимуть навчання у очній формі. Ще частина шкіл там запровадили дистанційне навчання. Які школи на Буковині не вийшли на очне навчання з 23 вересня – читайте у статті.

Кропивницький

Джерело: "Суспільне"

Учні 60 з 305 шкіл Кіровоградської області наразі навчаються дистанційно. Крім 20% шкіл регіону, дистанційно навчаються у трьох державних вишах, двох училищах та семи коледжах. Водночас 446 дитсадків працюють у звичайному режимі.

В регіоні від коронавірусу вакцинувались понад 181 тисяч працівників навчальних закладів. Це 70% від їх загальної кількості. У 192 школах щепились 80% працівників, у 48 – від 60 до 80%, у 50 – 30 до 59% працівників. У 14 школах області від коронавірусу вакинувались 29% працівників.

Полтава

Джерело: телеграм-канал Олега Синєгубова

За словами голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова, в області роботу у звичному режимі в жовтій зоні продовжили 90% закладів освіти. Натомість онлайн-уроки проводять майже в 150 навчальних установах.

Харків

Джерело: фейсбук Сергія Кіша

Учні 5 – 11 класів 34 шкіл на Харківщині з 23 вересня перейшли на онлайн-навчання. Решта, майже 650, працюють у звичайному режимі. Про це повідомив речник облдержадміністрації Сергій Кіш.

За його словами, навчальні заклади, в яких щеплення від коронавірусу менше 80% працівників, переходять на дистанційку. Всі інші, а також садочки і початкова школа, працюють в очному режимі.

Додамо, що в Києві, за даними КМДА, всі школи та садочки працюють у звичному режимі без дистанційки. Все через те, що там вакцинували достатню кількість працівників.

Нові правила роботи шкіл і садочків

Які заклади освіти можуть працювати очно? У жовтій зоні щонайменше 80% персоналу закладу мають COVID-сертифікат. Підтвердити це можна одним з документів:

"жовтим" сертифікатом (підтверджує отримання 1 дози вакцини);

"зеленим" сертифікатом (підтверджує завершення вакцинації);

міжнародним свідоцтвом про вакцинацію;

довідкою 063 (видається сімейним лікарем після щеплення однією дозою вакцини).

Також працівники закладів освіти, які вже перехворіли на коронавірус, зможуть пред'явити довідку про одужання або здати негативний ПЛР-тест.

Але вимога щодо 80% вакцинованих працівників не поширюється на 1 – 4 класи та дитсадки. Початковій школі та садочкам дозволили працювати в усіх зонах карантину.

Які заклади освіти мають працювати дистанційно? Згідно з рішенням уряду, 5 – 11 класи шкіл та виші, де менше 80% персоналу мають COVID-сертифікати, не можуть приймати школярів та студентів, тому вони переходять на дистанційну роботу.

Також закритися на карантин можуть і школи, де вакцинована достатня кількість персоналу, але понад 50% класів там пішли на самоізоляцію. Натомість один клас відправляють на самоізоляцію після виявлення хоча б одного випадку COVID-19.