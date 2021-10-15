Канікули можуть продовжити

Додамо, що у Міністерстві охорони здоров'я припускають, що канікули можуть продовжити для школярів – допускають, що учні можуть бути вдома близько 3 – 4 тижнів.

До теми Осінні канікули можуть тривати ледь не місяць, – МОЗ

"Скоріш за все, канікули будуть трошки продовжені. Але ми не вважаємо, що вони будуть доволі тривалими. Зазвичай вони тривають впродовж 2 тижнів, ми зараз дискутуємо про термін 3 – 4 тижні", – зазначив Кузін.

Він додав, що наразі на стаціонарному лікуванні через коронавірус перебувають 607 дітей.

Де перенесли канікули

МОЗ кілька днів тому рекомендувало перенести початок канікул на 18 жовтня. Міносвіти цю пропозицію підтримало та направило школам відповідні листи.

Більшість областей дослухалися до цієї рекомендації і відправляють дітей на відпочинок з понеділка, 18 жовтня.

Де канікули почнуться з 18 жовтня:

Львів – усі школярі міста з 18 жовтня йдуть на 2-тижневі канікули до 1 листопада. Також ці обмеження стосується позашкілля та дозвілля. Музичні школи теж перебуватимуть на 2-тижневих канікулах. Народні доми, гуртки та секції будуть зачиненими.

– усі школярі міста з 18 жовтня йдуть на 2-тижневі канікули до 1 листопада. Також ці обмеження стосується позашкілля та дозвілля. Музичні школи теж перебуватимуть на 2-тижневих канікулах. Народні доми, гуртки та секції будуть зачиненими. Харків – у місті та області вирішили запровадити шкільні канікули з 18 жовтня. Це зробили для того, щоб зупинити розповсюдження коронавірусу. Так, діти відпочиватимуть з 14 жовтня до 1 листопада.

– у місті та області вирішили запровадити шкільні канікули з 18 жовтня. Це зробили для того, щоб зупинити розповсюдження коронавірусу. Так, діти відпочиватимуть з 14 жовтня до 1 листопада. Вінниця – осінні канікули також розпочнуться раніше – з 18 жовтня і триватимуть до 24 жовтня включно. Спочатку заявляли, що все для того, щоб "не розривати" вихідні.

– осінні канікули також розпочнуться раніше – з 18 жовтня і триватимуть до 24 жовтня включно. Спочатку заявляли, що все для того, щоб "не розривати" вихідні. Хмельницький – учні підуть на тиждень з 18 по 24 жовтня. Це зробили через тривалі святкові вихідні напередодні та рекомендації МОН.

– учні підуть на тиждень з 18 по 24 жовтня. Це зробили через тривалі святкові вихідні напередодні та рекомендації МОН. Херсон – канікули з 18 жовтня. Все через червону зону та збільшення кількості захворювань на COVID-19, а також там відсутні угоди з постачальником газу.

– канікули з 18 жовтня. Все через червону зону та збільшення кількості захворювань на COVID-19, а також там відсутні угоди з постачальником газу. Івано-Франківськ – учні шкіл, ліцеїв і гімназій міста та області йдуть на канікули з 18 жовтня. Все через те, що у громаді збільшилася захворюваність на ГРВІ серед дітей.

– учні шкіл, ліцеїв і гімназій міста та області йдуть на канікули з 18 жовтня. Все через те, що у громаді збільшилася захворюваність на ГРВІ серед дітей. Кропивницький – учні понад 30 шкіл міста відпочиватимуть з 18 до 29 жовтня, ще 6 шкіл запланували канікули з 25 жовтня на тиждень.

– учні понад 30 шкіл міста відпочиватимуть з 18 до 29 жовтня, ще 6 шкіл запланували канікули з 25 жовтня на тиждень. Суми – тут перенести канікули на 18 жовтня. Це пов'язано зі збільшенням захворюваності серед учнів та педагогів на ГРВІ та коронавірус. Наразі в області з COVID-19 – близько 300 учнів та вчителів.

– тут перенести канікули на 18 жовтня. Це пов'язано зі збільшенням захворюваності серед учнів та педагогів на ГРВІ та коронавірус. Наразі в області з COVID-19 – близько 300 учнів та вчителів. Чернігів – учні йдуть на дострокові канікули з 18 жовтня. Причини — ріст захворюваності на коронавірус та відсутність опалення у школах, які мають індивідуальні котельні.

Де канікули почнуться з 25 жовтня

Деякі школи вирішили не переносити канікули, заявивши, що в них контрольована ситуація з коронавірусом і вони не потребують дострокового відпочинку.

В яких областях діти будуть відпочивати за графіком:

Одеса – осінні канікули в місті вирішили не переносити, тож вони розпочнуться з 25 жовтня. Водночас школи з 18 жовтня переходять на тиждень дистанційного навчання.

– осінні канікули в місті вирішили не переносити, тож вони розпочнуться з 25 жовтня. Водночас школи з 18 жовтня переходять на тиждень дистанційного навчання. Київ – у столиці теж не планують переносити канікули в школах. У КМДА повідомили, що учні підуть на відпочинок за планом – з 25 жовтня.

– у столиці теж не планують переносити канікули в школах. У КМДА повідомили, що учні підуть на відпочинок за планом – з 25 жовтня. Луцьк – учні шкіл у місті підуть на осінні канікули за графіком – з 25 жовтня. В міському Департаменті освіти кажуть, що причин для дострокового початку канікул немає. Водночас, школам області рекомендували змістити початок канікул на 18 жовтня.

– учні шкіл у місті підуть на осінні канікули за графіком – з 25 жовтня. В міському Департаменті освіти кажуть, що причин для дострокового початку канікул немає. Водночас, школам області рекомендували змістити початок канікул на 18 жовтня. Дніпро – місцева влада каже, що немає показників для дострокового початку осінніх канікул. Тож вони розпочнуться в місті за графіком і триватимуть з 25 по 31 жовтня.

– місцева влада каже, що немає показників для дострокового початку осінніх канікул. Тож вони розпочнуться в місті за графіком і триватимуть з 25 по 31 жовтня. Рівне – тут також вирішили не переносити осінніх канікул для школярів і розпочнуть їх 25 жовтня. Кажуть, що підстав для цього немає, до того ж, кожна школа є автономною у прийнятті такого рішення.

– тут також вирішили не переносити осінніх канікул для школярів і розпочнуть їх 25 жовтня. Кажуть, що підстав для цього немає, до того ж, кожна школа є автономною у прийнятті такого рішення. Житомир – і місті учні з 18 по 22 жовтня навчаються, а з 25 числа йдуть на канікули, які триватимуть тиждень (до 31 жовтня).

– і місті учні з 18 по 22 жовтня навчаються, а з 25 числа йдуть на канікули, які триватимуть тиждень (до 31 жовтня). Полтава і Миколаїв – в цих містах школярі вчитимуться до 25 жовтня і підуть на канікули за графіком, як і планувалася раніше.

До слова, у МОН заявили, що школи можуть на власний розсуд перенести канікули на інші дати чи збільшити їхню тривалість. Рішення про канікули чи дистанційне навчання приймає педагогічна рада кожної школи.

Коронавірус в Україні. Впродовж минулої доби, 14 жовтня, в Україні захворіли на коронавірус понад 13 тисяч людей, серед них 1 177 дітей та 170 медпрацівників. Майже 35 тисяч людей отримали щеплення проти COVID-19.