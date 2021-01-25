Де школи в Україні запрацювали в очному режимі: Шкарлет відзвітував по областях

Від 25 січня в Україні діє адаптивний карантин, але дитячі садочки та школи можуть працювати у звичному режимі. А заклади професійно-технічної, передвищої та вищої освіти можна відвідувати групами не більш ніж 20 осіб.

Наразі більшість шкіл вже розпочали освітній процес в очному форматі, але з частковим використанням змішаної та дистанційної форм. Про це розповів міністр освіти Сергій Шкарлет у своєму телеграмі.

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В яких областях почалося очне навчання

У МОН розповіли, що за парти повернулися майже всі учні в Одеській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Волинській, Донецькій, Чернігівській, Івано-Франківській, Житомирській областях та Києві.

Також від 91 до 99% шкіл повернулися до очного формату навчання в Черкаській, Луганській, Сумській, Київській та Миколаївській областях. Але у самому Миколаєві, Херсонській, Вінницькій та Харківській областях навчатимуться очно лише учні 1 – 4, 9 та 11 класів, решта – за змішаною формою).

А від 70% до 58% шкіл працюють очно в Чернівецькій, Запорізькій, Кіровоградській областях.

Де навчаються змішано або дистанційно

Водночас на Полтавщині переважно змішана й дистанційна форми навчання. У Тернопільській області учні молодших класів відвідують уроки у звичному режимі, а школярі 5-11 класів навчаються за змішаною формою.

Натомість у Рівненській, Львівській та Закарпатській областях переважно очна та змішана, частково – дистанційна форми навчання.

Звертаю увагу, що заборонено відвідувати заклади освіти здобувачами освіти в разі, коли на самоізоляції через контакт із пацієнтом з підтвердженим COVID-19 перебуває понад 50% здобувачів освіти та персоналу,

– нагадав Шкарлет.

Також всі заклади освіти мають працювати з дотриманням протиепідемічних заходів.

До слова, у Києві 25 січня учні столичних шкіл повернулися до очного навчання. Але якщо епідеміологічна ситуація погіршиться, то буде застосована змішана система навчання. На дистанційне навчання відправлятимуть не всіх школярів, а окремі класи чи цілі школи.