Де нехтують законом про надання послуг українською: скарги мовному омбудсмену

Джерело:фейсбук Тарас Кремінь
Після ухвалення нової статті закону, яка передбачає обслуговування споживачів українською, до мовного омбудсмена Тараса Креміня надійшло безліч скарг про її недотримання.
З 16 січня по 11 лютого офіс мовного омбудсмена отримав 605 звернень та скарг, майже половина з яких стосувалася відсутності українських версій сайтів з надання послуг чи онлайн-магазинів.
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Найбільше таких звернень надійшло з Києва та Київської області.
126 громадян поскаржилися на порушення своїх прав, перешкоди та обмеження у користуванні державною мовою у сфері обслуговування. Найбільше таких порушень (53 випадки) зафіксовано киянами,
– додає Кремінь.
Уповноважений із захисту державної мови наводить таку кількість скарг по регіонах:
З наступних областей надійшло по 2 скарги:
Певна кількість звернень стосується використання недержавної мови депутатами місцевих рад таких міст:
Велика частка повідомлень вказує також на порушення мовного законодавства у сфері освіти.
Нагадаємо, що з 16 січня 2021 року вся сфера обслуговування в Україні мала перейти на українську мову, якщо так просить споживач.