Де нехтують законом про надання послуг українською: скарги мовному омбудсмену

13 лютого 2021 , 08:57
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Джерело:

фейсбук Тарас Кремінь

Після ухвалення нової статті закону, яка передбачає обслуговування споживачів українською, до мовного омбудсмена Тараса Креміня надійшло безліч скарг про її недотримання.

З 16 січня по 11 лютого офіс мовного омбудсмена отримав 605 звернень та скарг, майже половина з яких стосувалася відсутності українських версій сайтів з надання послуг чи онлайн-магазинів.

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Найбільше таких звернень надійшло з Києва та Київської області.

126 громадян поскаржилися на порушення своїх прав, перешкоди та обмеження у користуванні державною мовою у сфері обслуговування. Найбільше таких порушень (53 випадки) зафіксовано киянами,
– додає Кремінь.

Загальна статистика

Уповноважений із захисту державної мови наводить таку кількість скарг по регіонах:

  • Київ та Київська область – 276;
  • Луганська область – 7;
  • Миколаївська – 6;
  • Донецька – 4;
  • Тернопільська – 4.

З наступних областей надійшло по 2 скарги:

  • Херсонська;
  • Рівненська;
  • Івано-Франківська;
  • Закарпатська;
  • Хмельницька.

Певна кількість звернень стосується використання недержавної мови депутатами місцевих рад таких міст:

  • Одеси;
  • Миколаєва;
  • Дніпра;
  • Запоріжжя;

Велика частка повідомлень вказує також на порушення мовного законодавства у сфері освіти.

Нагадаємо, що з 16 січня 2021 року вся сфера обслуговування в Україні мала перейти на українську мову, якщо так просить споживач.