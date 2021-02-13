Де нехтують законом про надання послуг українською: скарги мовному омбудсмену
Після ухвалення нової статті закону, яка передбачає обслуговування споживачів українською, до мовного омбудсмена Тараса Креміня надійшло безліч скарг про її недотримання.
Джерело:фейсбук Тарас Кремінь
З 16 січня по 11 лютого офіс мовного омбудсмена отримав 605 звернень та скарг, майже половина з яких стосувалася відсутності українських версій сайтів з надання послуг чи онлайн-магазинів.
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Найбільше таких звернень надійшло з Києва та Київської області.
126 громадян поскаржилися на порушення своїх прав, перешкоди та обмеження у користуванні державною мовою у сфері обслуговування. Найбільше таких порушень (53 випадки) зафіксовано киянами,
– додає Кремінь.
Загальна статистика
Уповноважений із захисту державної мови наводить таку кількість скарг по регіонах:
- Київ та Київська область – 276;
- Луганська область – 7;
- Миколаївська – 6;
- Донецька – 4;
- Тернопільська – 4.
З наступних областей надійшло по 2 скарги:
- Херсонська;
- Рівненська;
- Івано-Франківська;
- Закарпатська;
- Хмельницька.
Певна кількість звернень стосується використання недержавної мови депутатами місцевих рад таких міст:
- Одеси;
- Миколаєва;
- Дніпра;
- Запоріжжя;
Велика частка повідомлень вказує також на порушення мовного законодавства у сфері освіти.
Нагадаємо, що з 16 січня 2021 року вся сфера обслуговування в Україні мала перейти на українську мову, якщо так просить споживач.
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