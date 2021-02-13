Після ухвалення нової статті закону, яка передбачає обслуговування споживачів українською, до мовного омбудсмена Тараса Креміня надійшло безліч скарг про її недотримання.

З 16 січня по 11 лютого офіс мовного омбудсмена отримав 605 звернень та скарг, майже половина з яких стосувалася відсутності українських версій сайтів з надання послуг чи онлайн-магазинів.

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Найбільше таких звернень надійшло з Києва та Київської області.

126 громадян поскаржилися на порушення своїх прав, перешкоди та обмеження у користуванні державною мовою у сфері обслуговування. Найбільше таких порушень (53 випадки) зафіксовано киянами,

– додає Кремінь.

Загальна статистика

Уповноважений із захисту державної мови наводить таку кількість скарг по регіонах:

Київ та Київська область – 276;

Луганська область – 7;

Миколаївська – 6;

Донецька – 4;

Тернопільська – 4.

З наступних областей надійшло по 2 скарги:

Херсонська;

Рівненська;

Івано-Франківська;

Закарпатська;

Хмельницька.

Певна кількість звернень стосується використання недержавної мови депутатами місцевих рад таких міст:

Одеси;

Миколаєва;

Дніпра;

Запоріжжя;

Велика частка повідомлень вказує також на порушення мовного законодавства у сфері освіти.

Нагадаємо, що з 16 січня 2021 року вся сфера обслуговування в Україні мала перейти на українську мову, якщо так просить споживач.