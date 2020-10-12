В Україні на COVID-19 щонайменше хворіють майже 2 тисячі учнів та близько 3 тисяч педагогів та інших працівників школи. Також на самоізоляції перебувають понад 85 тисяч учнів та 7 тисяч працівників закладів.

Про це 7 жовтня повідомило Міністерство освіти та науки, передає видання "РБК-Україна".

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Де зареєстровано найбільше учнів, які хворіють на COVID-19:

у Києві – 410 хворих школярів;

у Київській області – 152 школяра;

у Рівненській області – 148 школярів;

в Одеській області – 100 школярів.

Окрім того, найбільша кількість хворих вчителів та інших працівників шкіл виявлена у Рівненській області (318), у Києві (302), у Тернопільській області (200), у Хмельницькій області (176), у Київській області (169), у Черкаській області (168), в Одеській області (159), у Чернігівській області (137).

Також на самоізоляції перебувають учні понад 3,5 тисячі класів, а у 334 школах навчання організовано у дистанційному форматі. Зокрема, у Рівненській області – у 50 школах, у Київській – у 30, у Херсонській – у 30, у Хмельницькій – у 28, у Чернівецькій – у 26.

До слова, у МОН ухвалили рішення про те, що осінні канікули у школах мають розпочатись раніше. Так, вже 12 жовтня Міносвіти надішле рекомендаційний лист до всіх шкіл (незалежно від кольору карантинної зони). Документ передбачатиме встановлення канікул з 15 до 30 жовтня включно.



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