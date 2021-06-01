Де навчаються найрозумніші діти: результати IX Всеукраїнської інтернет-олімпіади

25 квітня завершилася IX Всеукраїнська інтернет-олімпіада від проєкту “На Урок”. Загалом до неї долучилася майже половина українських шкіл, а зареєструвалися близько 300 000 учасників.

Учні могли безкоштовно взяти участь в олімпіадах та перевірити власні знання, виконуючи завдання із 20 навчальних дисциплін. Зокрема іноземної мови, біології, географії, математики, української мови та літератури, астрономії тощо.

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Організатори олімпіади вже опублікували результати. Тож, школярі можуть зайти до своїх е-кабінетів, щоб завантажити нагороди, переглянути правильні відповіді та перевірити помилки.

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Загалом в олімпіаді взяли участь 276 тисяч учнів. Долучилися школярі з усіх областей України, але найактивніші – з Київської (31 104 учні), Дніпропетровської (21 152 учні) та Харківської (19 494 учні) областей.

Школярі з яких областей завершили олімпіаду з найвищим середнім балом:

Сумська (74,37),

Кіровоградська (73,04),

Хмельницька (72,83).

Найкращі результати учасники продемонстрували на олімпіадах з таких предметів:

"Я досліджую світ" (середній бал – 86.43, Сумська область),

"Мистецтво" (середній бал – 85.78, Хмельницька область),

"Предмети початкової школи" (середній бал – 85.61, Сумська область).

Додамо, що восени на школярів України чекатиме Х інтернет-олімпіада від "На Урок". Тому кожна дитина зможе взяти участь у новій осінній сесії, щоб перевірити власні знання з улюбленого предмета.